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  • The Vicious People Stole The Cash Of 3 People By Deceit, Pointing Out The Disturbance In The Bent And Ran Away With The Purse

बेखौफ बदमाश:शातिरों ने झांसा देकर 3 लोगों का कैश चुराया, बाेनट में गड़बड़ी का इशारा कर पर्स ले भागे

अम्बाला2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • स्टाफ की सैलरी लेकर जा रहे थे मतिदास नगर निवासी प्रीतपाल बिंदल
  • बदमाशों ने गाड़ी के रेडियेटर पर तेल गिराया, अकांउटेंट उतरकर देखने लगे तो कैश गायब

महेश नगर के मतिदास नगर निवासी व जीरकपुर स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंटेंट प्रीतपाल बिंदल का 50 हजार नकदी समेत बैग पल्सर सवार दो बाइक सवारों ने चुरा लिया। वारदात जगाधरी रोड पर ब्रह्माकुमारी चौक पर ग्रेस होटल के सामने शनिवार सुबह 11 बजे हुई। अकाउंटेंट घर से दोस्त की एक्सयूवी लेकर जीरकपुर जा रहा था। महेश नगर थाना पुलिस ने अकाउंटेंट की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है।

अकाउंटेंड प्रीतपाल बिंदल ने बताया कि एक्सयूवी कंपनी में उनके सहयोगी कर्मी की है। शुक्रवार को घर पर बेटी का जन्मदिन था। शनिवार को स्टाफ को सैलरी देनी थी। इसलिए पेमेंट निकला कर घर पर लाया था। शनिवार को रिश्तेदार देरी से घर से विदा हुए। इसलिए ऑफिस जाने में देरी हो गई थी। महेश नगर थाने वाली रोड से सीधा जगाधरी रोड पर पहुंचा और हाईवे पर ट्रैफिक होने की वजह से धीरे-धीरे जा रहा था। साइड से पल्सर सवार दो युवक आए और एक्सयूवी की रेडियेटर पर काला तेल गिराया। ईंजन और रेडियेटर गर्म होने से तेल जलने लगा।

कुछ देर के बाद उसको खांसी हुई। अकाउंटेंट को लगा कि गाड़ी के ईंजन में धुआं उठा है। इसलिए एक्सयूवी को नीचे उतर कर चारों तरफ से देखा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने से दोबारा धुआं दिखा तो नीचे उतरा गया। कुछ तेल भी हाईवे पर निकला पड़ा मिला। ईंजन सीज होने के डर से उसने एक्सयूवी का बोनट खोला। लेकिन ईंजन ठीक था। इसी बीच पान की रेहड़ी वाले व्यक्ति ने उसे बोला कि आपकी गाड़ी से बैग चोरी करके दो पल्सर सवार युवक ले गए हैं। दोनों ने मुंह पर मास्क लगा रखा था। इस घटना के बाद अकाउंटेंट महेश नगर थाने में पहुंचा और मामले की शिकायत दी। बैग में कैश के साथ-साथ बैंक का क्रेडिट कार्ड, एटीएम समेत अन्य दस्तावेज थे। महेश नगर थाना पुलिस ने कुछ जगहों पर सीसीटीवी फुटेज चेक की है। जहां पर वारदात हुई है वहां पर पुलिस को जांच के दौरान सीसीटीवी नहीं मिला है।

टीचर का कार में रखा पर्स ले भागे बाइक सवार

मासी सास की रिटायरमेंट पार्टी में दिल्ली से पत्नी के साथ आए टीचर से सिटी सिविल अस्पताल के पास झपटमारी हो गई। बाइक सवार युवक उनकी कार से पर्स लेकर भाग गए। पर्स में 22 हजार रुपए, सोने की अंगूठी, एक जोड़ी टॉप्स समेत उनके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व एटीएम कार्ड था। बलदेव नगर पुलिस ने अशोक कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया है। अशोक कुमार ने बताया कि वह निरंकारी कॉलोनी दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के निरंकारी पब्लिक स्कूल में ही टीचर हैं।

वह 4 नवंबर को गांव सौंडा में अपनी मासी सास, जाेकि डीईओ ऑफिस से सुपरिंटेंडेंट रिटायर्ड हुईं थी, की पार्टी में पत्नी के साथ आए थे। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे ग्लैक्सी मॉल जाने के लिए अपनी कार में चले थे। करीब पौने 12 बजे सिविल अस्पताल के आगे से गुजर रहे थे, तभी पीछे से दो युवक बाइक पर आए। खिड़की की साइड में आकर बाइक पर पीछे बैठे युवक ने कार से कुछ निकलने का इशारा किया। उन्हाेंने अपनी पत्नी के साथ नीचे उतरकर बोनट खोला तो कुछ धुआं सा निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई केमिकल डाला गया हाे। तभी बाइक सवार युवक उनकी कार में रखा पर्स लेकर भाग निकले। युवक काले रंग की बाइक पर थे।

दान के लिए फीड लेने आया युवक 55 हजार लेकर रफू-चक्कर

मटहेड़ी जट्‌टां में फीड स्टोर पर गोशाला में दान करने के लिए खल व फीड लेने आया युवक मौके मिलते ही 55 हजार रुपए लेकर रफू-चक्कर हो गया। मास्क लगाकर आए युवक ने दुकान मालिक व नौकर को खल व फीड तोलने के काम में लगा दिया। इस दौरान कैबिन के अंदर बैग से नकदी निकाल कर ले गया। सदर पुलिस ने रछेड़ी निवासी दुकानदार प्रदीप सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया है। दुकानदार प्रदीप सिंह के मुताबिक युवक शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे बाहर बाइक से दुकान पर आया था। वह उसके साथ कैबिन में बैठ गया और बोला कि उसने गोशाला में फीड दान करना है। 11-11 किलो खल व फीड तोल दो। जब वह नौकर हरजीत के साथ खल व चौकर डालने लगा तो युवक कैबिन के अंदर बैग से करीब 55 से 60 हजार रुपए निकाल ले गया था। जिसको उसने तलाश लेकिन पता नहीं चल पाया।

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