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त्योहार:धनत्रयोदशी से लेकर दिवाली तक शारीरिक कष्ट व अकाल मृत्यु से बचने के लिए शाम को जलाएं यम के नाम का दीपक

अम्बाला2 घंटे पहले
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कैंट के बजाजा बाजार में धनतेरस पर खरीदारी करते लाेग।

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरि को विष्णु का रूप माना जाता है। आरोग्य के देवता धनवंतरि और धन के देवता कुबेर की पूजा इस दिन की जाती है। ज्योतिषी गिरीश आहूजा ने बताया कि धनतेरस के दिन संध्याकाल में दीपक जलाने की भी प्रथा है।

इसे यम दीपक कहते हैं जो यमराज के लिए जलाया जाता है जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। शास्त्राें में विधान है कि धनत्रयोदशी से लेकर दिवाली तक शारीरिक कष्ट एवं अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम के नाम का दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस से दिवाली तक कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है।

कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र

ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः

धन को स्थायी बनाने के लिए अष्टलक्ष्मी मंत्र-जाप

ज्योतिषी गिरीश आहूजा ने बताया कि व्यक्ति को दरिद्रता दूर करने के लिए धन के राजा कुबेर और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है अर्थात जो कभी एक स्थान पर रूकती नहीं। वहीं कुबेर को धन का राजा माना जाता है। ये जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसके घर माता लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। समुद्र-मंथन से पूर्व सभी देवता ऐश्वर्य विहीन हो गए थे तथा लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने महालक्ष्मी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा दिए गए द्वादशाक्षर मंत्र का जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन दोनों संध्याओं में

भक्तिपूर्वक जप करेगा, वह कुबेर की कृपा से ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा।
श्री आदि लक्ष्मी - ये जीवन के प्रारंभ और आयु को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ॐ श्रीं।।
श्री धान्य लक्ष्मी - ये जीवन में धन और धान्य को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ॐ श्रीं क्लीं।।
श्री धैर्य लक्ष्मी - ये जीवन में आत्मबल और धैर्य को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं।।
श्री गज लक्ष्मी - ये जीवन में स्वास्थ और बल को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं।।
श्री संतान लक्ष्मी - ये जीवन में परिवार और संतान को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं।।
श्री विजय लक्ष्मी यां वीर लक्ष्मी { ये जीवन में जीत और वर्चस्व को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ॐ क्लीं ॐ।।
श्री विद्या लक्ष्मी - ये जीवन में बुद्धि और ज्ञान को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ॐ ऐं ॐ।।
श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी - ये जीवन में प्रणय और भोग को संबोधित करती है तथा इनका मूल मंत्र है ॐ श्रीं श्रीं।।

आटे का दीप जलाकर मुख्य द्वार पर दाईं ओर रखें

धनतेरस में यमराज की पूजा एक दीपक जलाकर की जाती है। इसके लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर रख दिया जाता है। इस दीया को जमदीवा या यमराज का दीपक भी कहा जाता है। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। दीपक जलाने से पहले उसकी जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। घर में पहले से दीपक जलाकर यम का दीया न निकालें। धनतेरस का दीपक मृत्यु के देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है, इसलिए दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करने के साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु न हो।

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