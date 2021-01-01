पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बिंद्रा ने कहा- बहकाने वाला अब खुद फरार:ट्रेडर्स वेल. सोसाइटी बिखरने के बाद अब बजाजा बाजार की नई कार्यकारिणी बनी

अम्बाला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
बजाजा बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भाजपा नेता। - Dainik Bhaskar
बजाजा बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भाजपा नेता।

विकास सिंगला के नेतृत्व वाली ट्रेडर्स वेलफेयर सोसायटी के बिखरने के बाद अब बजाजा बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी बनी है। जिसमें यशपाल प्रधान, अरविन्द अग्रवाल व गुलशन नागपाल उपप्रधान, रविश कुमार जैन महामंत्री, अतुल जैन सचिव, शाम चोपड़ा संयुक्त सचिव व खुशबीर सिंह कोषाध्यक्ष हैं।

भाजपा सदर मंडल के प्रधान राजीव गुप्ता, महासचिव बीएस बिंद्रा, महासचिव संजीव सोनी, मनसा देवी श्राइन बोर्ड सदस्य बलकेश वत्स, आशीष अग्रवाल व सुनीता अरोड़ा एसोसिएशन पदाधिकारियों का स्वागत किया। बिंद्रा ने कहा कि व्यापारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है।

ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर व्यापारियों को धमकाया गया और अब उन्हें डराने व बहकाने वालों का भंडा फोड़ हो चुका है जोकि इस समय फरार है। प्रधान यशपाल ने कहा की गृहमंत्री अनिल विज के नेतृत्व में बाजार का व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser