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एक सप्ताह पहले हुई जॉइनिंग:लोन कंपनी का ट्रेनिंग ब्रांच मैनेजर 76 हजार व दस्तावेज लेकर फरार

अम्बाला2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

महेश नगर के राजा पार्क में सुनील-विजय क्रेडिट लाइन (एसवीसीएल) कंपनी कार्यालय में तैनात ट्रेनिंग ब्रांच मैनेजर हरीश कुमार लॉकर से 76 हजार 981 रुपए, सीपीयू, अटेंडेंस रजिस्टर, स्टाफ मीटिंग रजिस्टर, एरिया रजिस्टर, फॉर क्लॉजर रजिस्टर और सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क निकालकर फरार हो गया। हरीश मूलरूप से संभल के मोहल्ला खुर्जा गेट चंदौसी का रहने वाला है।

महेश नगर पुलिस ने हरीश के खिलाफ ब्रांच मैनेजर सोनीपत के गांव जाखौली निवासी मोनू सैन की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मोनू ने बताया कि लॉकडाउन से पहले हरीश उत्तर प्रदेश में ही कंपनी कार्यालय में नाैकरी करता था। हरीश ने अपनी पारिवारिक समस्या बताकर इस्तीफा दे दिया था और जूते की दुकान खोल ली थी।

लॉकडाउन में जूतों का कारोबार बंद हुआ हरीश कंपनी के डीएम अमित से मिला था। डीएम ने हरीश को ट्रेनिंग ब्रांच मैनेजर रखा था। दिवाली के बाद उसे ब्रांच मैनेजर बनाया जाना था। ब्रांच मैनेजर 11 नवंबर को अपने स्टाफ के साथ फील्ड में गए थे। इसी का फायदा उठाकर हरीश कैश और दस्तावेज ले गया। मैनेजर ने बताया कि उनकी कंपनी 20, 40 और 50 हजार का लोन ग्रुप में मुहैया कराती है। लॉकर से चोरी हुई पेमेंट लोन की किस्ताें से आई थी।

कार की चपेट में आने से बाइक सवार की माैत

गांव चहल माजरा के पास बाइक सवार सतीश कुमार निवासी सिंबला काे कार ने चपेट में ले लिया। सतीश गन्ने के खेत में जा गिरा। कार चालक कुछ देर रुकने के बाद फरार हो गया। मनीष कुमार ने शिकायत दी कि वह हलवाई का काम करता है। उसका बड़ा भाई सतीश भी हलवाई व राजमिस्त्री का काम करता है, जोकि बुधवार को गांव तंदवाली में शादी में खाना खाने के बाद तंदवाली चले गए। जब वह चहल माजरा गांव में पहुंचे तो एक कार ने सतीश की बाइक को चपेट में ले लिया। सतीश की टक्कर लगते ही खेतों में जा गिरा। उसे एमएम मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया, जहां सतीश काे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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