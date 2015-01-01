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हादसा:मंजी साहिब गुरुद्वारे के पास ट्रक व कैंटर भिड़े, 2 घायल

अम्बाला14 मिनट पहले
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मंजी साहिब गुरुद्वारे के पास सर्विस राेड पर ट्रक व कैंटर की आमने-सामने टक्कर हाे गई। घायल दाेनाें वाहनाें के ड्राइवराें काे सिटी सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस चाैकी नंबर एक से जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल नैब ने बताया कि पंजाब की तरफ से कैंटर सब्जी मंडी में आया था। दूसरा ट्रक मंजी साहिब की तरफ से जा रहा था।

दाेनाें की मंडी के पास ही सर्विस राेड पर टक्कर हाे गई। एक व्यक्ति काे टांग, बाजू पर ज्यादा चाेट लगी है। दूसरा व्यक्ति भी घायल हाे गया है। टांग व बाजू पर चाेट लगने वाला व्यक्ति सिविल अस्पताल में दाखिल था, उसके परिजन देर रात तक नहीं आए थे। दूसरा व्यक्ति वहां से जा चुका था। पुलिस कार्रवाई कर रही है।

गाड़ी में फोन रह जाने से नग्गल तक ही ट्रेस हुई डॉक्टर की ब्रेजा

जड़ोत रोड से चोरी हुई डॉ. अशोक शर्मा की गाड़ी को चोर पहले जड़ोत रोड लेकर गया और फिर अम्बाला-हिसार बाईपास से नग्गल की दिशा में ले गया। यह लोकेशन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस की। शर्मा का मोबाइल फोन कार में ही रह गया था। हालांकि, जब चोर को इस फोन बारे पता चला तो उसने फोन को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। पुलिस की साइबर सेल फोन से ही गाड़ी की लोकेशन ट्रेस कर रही थी।

अब पुलिस इससे आगे हाईवे पर सैनी माजरा के टोल प्लाजा व आगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कार्यकारी सीएमओ के तौर पर रिटायर्ड हुए डॉ. अशोक शर्मा इन दिनों सिविल अस्पताल के एनसीडी क्लीनिक में कार्यरत हैं। शर्मा के मुताबिक जब वह जड़ौत रोड पर जा रहा था तब एक किराना स्टोर पर सामान लेने के लिए महज 45 सेकेंड ही रुके होंगे। इसी दौरान उनकी 2018 मॉडल कार चोरी हो गई थी।

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