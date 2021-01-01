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दहेज के लिए प्रताड़ना:ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न के दो केस दर्ज

अम्बाला सिटी2 घंटे पहले
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दहेज के लिए प्रताड़ित करने के दो मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी ससुरालियों पर केस दर्ज किया है। एक पीड़ित महिला ने थाना बलदेव नगर में शिकायत दी थी कि 4 फरवरी 2016 को हुए उसके विवाह के समय से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे अधिक दहेज के लिए प्रताड़ित करते आ रहे हैं। वहीं, अन्य मामले में महिला ने थाना पंजोखरा में शिकायत दी थी कि 19 नवंबर 2006 को हुए उसके विवाह के समय से ही उसे ससुरालिए दहेज के लिए प्रताड़ित करते आ रहे हैं।

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