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कार्यक्रम:सम्राट पृथ्वीराज चाैहान चाैक का 23 नवंबर काे उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

अम्बाला32 मिनट पहले
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सिटी हर्बल पार्क के पास बनाए गए भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चाैहान का चाैक बनकर तैयार हाे चुका है। चाैक के उद्घाटन काे लेकर जिला स्तर पर हाेने वाले कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हाे चुकी हैं। चाैक का उद्घाटन 23 नवंबर दाेपहर 2.30 बजे मुख्यातिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। साथ ही राजस्थान से अपनी प्रस्तुति देने के लिए गायक छाेटू सिंह रावणा पहुंचेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया करेंगे, जबकि कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी व सिटी विधायक असीम गाेयल विशिष्ट अतिथि हाेंगे। जिले में विभिन्न जगहाें पर बैठक कर लाेगाें काे कार्यक्रम में शामिल हाेने के लिए न्याैता दिया जा रहा है। शुक्रवार काे शहजादपुर में जिला परिषद सदस्य मनदीप राणा ने बैठक की।

वहीं सिटी में इससे पहले भी विभिन्न चाैक का धार्मिक चाैक के नाम से निर्माण किया गया है। इस माैके पर इस अवसर पर प्रदीप राणा कुराली, कर्मजीत राणा, मोहित राणा, अशोक राणा, मोनू राणा, भोपाल राणा, विनोद राणा, काला राणा, नीटू राणा दिनेश राणा, पिनु राणा बीपुर, संदीप राणा, प्रताप राणा, शिवम राणा, मोहित राणा, कुलदीप राणा पतरेहड़ी, नरेश राणा बड़ागढ़, सुरिंद्र राणा टोबा, जसमेर राणा हरियाेली माैजूद रहे।

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