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दो हादसों में 3 मौत:शादी से लौट रहे दोस्तों की बाइक को कैंटर ने मारी टक्कर, दो की मौत, एक घायल

पिहोवा2 घंटे पहले
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पिहोवा। विजय और विवेक का फाइल फोटो।
  • गुहला क्षेत्र में शादी समारोह में गए थे तीन दोस्त, एक युवक की नहीं हो सकी पहचान

जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पहला हादसा गुहला चीका पर हुआ। इसमें कैंटर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा अजरावर के पास हुआ। इस हादसे में युवक को वाहनों ने बुरी तरह कुचल दिया। इसके चलते उसकी शिनाख्त भी संभव नहीं हो सकी। मृतकों की शिनाख्त पिहोवा के विजय और विवेक के रूप में हुई। जबकि उनका साथी राजेश बुरी तरह से जख्मी है।

शादी से लौट रहे थे तीनों दोस्त : पिहोवा निवासी विजय, विवेक और राजेश गुहला क्षेत्र से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। ये युवक शादी समारोह में कैटरिंग के स्टाल लगाते थे। देर रात उक्त शादी में काम खत्म करके वे घर लौट रहे थे। रास्ते में बाखली गांव के निकट एक कैंटर चालक ने बाइक को चपेट में ले लिया। जिससे विजय की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि विवेक और राजेश जख्मी हो गए। राहगीरों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल के लिए भेजा, लेकिन रास्ते में अधिक चोट लगने के कारण विवेक ने भी दम तोड़ दिया।

तीसरे जख्मी हुए राजेश की हालत भी खराब बताई जा रही है। विवेक परिवार का अकेला बेटा था। उसकी मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। जबकि दूसरे युवक के परिवार में भी मातम छाया हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे मृतकों के एक और दोस्त राजेश ने बताया कि शादी समारोह में वह भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन उसे अचानक कोई काम पड़ गया।

इसके बाद उसने विजय विवेक और राजेश तीनों को काम पर भेज दिया और खुद दूसरी जगह चला गया। उसे क्या पता था कि उसके दोस्त अब वापस लौट कर नहीं आएंगे। यदि उसे इस बात का जरा सा भी अहसास होता तो वह कभी उन्हें जाने ही नहीं देता। मामले को लेकर पुलिस के जांच अधिकारी रामप्रकाश ने बताया कि कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है।

इधर, अम्बाला-हिसार हाईवे पर वाहनों ने युवक को कुचला
वहीं अम्बाला-हिसार नेशनल हाईवे पर एक युवक की मौत हो गई। वाहनों ने उसका शरीर बुरी तरह से कुचल दिया। जिसके चलते उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई। गांव अजरावर के सरपंच सुरजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे किसी ने सूचना दी कि हाईवे पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। जब उसने मौके पर जाकर देखा तो उक्त युवक का शरीर बुरी से कुचला हुआ है। उसका मुंह व शरीर बुरी तरह से कुचले जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने अपने तौर पर आसपास के गांवों में सूचना पहुंचाकर उस व्यक्ति की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। सूचना पर थाना प्रभारी सतीश कुमार की टीम मौके पर पहुंची। बताया कि शव बुरी तरह से कुचला जाने के कारण शिनाख्त नहीं हो पाई है। न ही उसके कपड़ों से कोई पहचान पत्र मिला है। मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में वीटी करवाई है। वहीं आसपास के गांवों में मुनादी भी करवाई है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक प्रयास सफल नहीं हो सके।

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