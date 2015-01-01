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कार्रवाई:डीटीपी ने दो अवैध कॉलोनियों में नींव उखाड़ी

पिहोवा2 घंटे पहले
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जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने पिहोवा में अम्बाला-हिसार हाईवे पर ओवरब्रिज के नजदीक दो एकड़ में कटी दो अवैध कॉलोनी में निर्माण ढहाया। डीटीपी सतीश पुनिया की अगुवाई में डीटीपी ने दोनों कॉलोनी में 10 नींव और सड़कों को उखाड़ा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौके पर बीडीपीओ पिहोवा नरेंद्र कुमार मौजूद रहे। किसी तरह के विरोध को देखते हुए पिहोवा सिटी थाना पुलिस तैनात रही।

डीटीपी पुनिया ने बताया कुछ दिन पहले अवैध कॉलोनी काटने पर पिहोवा निवासी रिछपाल सिंह और निर्मल कौर को नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद दोनों अवैध कॉलोनियों में निर्माण जारी था। जिसके चलते कार्रवाई की गई। इस मौके पर एटीपी प्रवीण कुमार, जेई अमित कुमार और पटवारी अनिल कुमार भी मौजूद रहे।

निरंतर चलेगा अभियान

डीटीपी सतीश पुनिया ने बताया अवैध कॉलोनियां शहर की भविष्य की तस्वीर को डिस्टर्ब करती हैं। शहर को व्यवस्थित तरीके से बसाने में ये रोड़ा बनती हैं। लिहाजा अवैध कॉलोनियों किसी सूरत में सहन नहीं की जाएंगी। डीटीपी ने आमजन से भी इन अवैध कॉलोनियों में प्लाट न लेने की अपील की।

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