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अटका करोड़ों का भुगतान:तीन और चार अक्टूबर को कटे गेट पास पर ऑब्जेक्शन, पैसे के लिए भटक रहे किसान

पिहोवा3 घंटे पहले
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फसल बेचने के लिए बनाए गए पोर्टल पर तकनीकी खामी के चलते किसानों का करोड़ों रुपया सरकार के पास अटक गया है। अपना रुका हुआ पैसा पाने के लिए किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या पर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मामले को लेकर किसानों ने सीएम मनोहर लाल व डीसी को ई मेल के जरिए शिकायत भी भेजी है। किसान अमनदीप, राजेंद्र व संदीप आदि ने बताया कि तीन और चार अक्टूबर को मार्केट कमेटी द्वारा गेट पास जारी किए गए थे।

अब इन गेट पासों के तहत भेजी गई फसल पर डीसी एरर नाम का ऑब्जेक्शन लग गया है। किसानों ने बताया कि पंजीकरण करते समय जो क्वांटिटी दर्ज कराई गई थी। गेट पास काटते समय उसमें ज्यादा क्वांटिटी भरकर पास जारी कर दिए गए। पोर्टल पर भी उस समय लिमिटेशन संबंधी कोई सूचना नहीं दिखाई गई। इसी का फायदा उठाते हुए पंजीकरण लिमिट से अधिक क्वांटिटी के गेट पास जारी कर दिए गए, लेकिन बाद में जब यह खामी पकड़ में आई तो खरीद से जुड़े विभाग ने तीन और चार अक्टूबर को पंजीकरण से अधिक मात्रा में काटे गए गेट पास पर ऑब्जेक्शन लगाकर वेरिफाई करने को कहा, लेकिन अब तक इस खामी को दूर नहीं किया गया।

महीना पहले बिक चुकी फसल

किसानों का कहना है कि लगभग एक महीना पहले उनकी फसल बिक चुकी है। खरीद एजेंसियों ने उसका उठान भी करवा दिया है, लेकिन फसल जाने के बाद अभी तक इस खामी के चलते किसानों का भुगतान अटका हुआ है।

करोड़ों रुपए के हैं पास

पिहोवा मंडी के 60 से 65 गेट पास ऐसे हैं। जो तीन और चार अक्टूबर को काटे गए थे। इनकी वैल्यू करोड़ों रुपए में है। किसानों का कहना है कि जब उन्होंने खरीद एजेंसियों और मार्केट कमेटी के कार्यालय में संपर्क किया तो उन्हें यही जवाब दिया कि जब तक पोर्टल से डीसी एरर नहीं हटेगा। वे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके पेमेंट नहीं करवा सकते। इसके अलावा जिन किसानों ने डायरेक्ट सरकार को फसल बेची थी। उनके खातों में अभी तक फसल का पैसा नहीं आया। जबकि उनके आढ़तियों के खाते में आढ़त व मजदूरी पहुंच चुकी है। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि इस तकनीकी खामी को दूर करके उनका बकाया भुगतान किया जाए। ताकि त्योहारों से पहले उनके घर में भी रौनक लौट सके।

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