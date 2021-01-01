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अभिभावकों में चिंता:स्कूल से छुट्टी के बाद मनचले कर रहे छात्राओं को परेशान

पिहोवा3 घंटे पहले
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स्कूल में छुट्टी के समय मनचलों की वजह से छात्राओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इससे स्कूल संचालकों के साथ-साथ अभिभावकों में भी चिंता है। छात्राओं ने बताया कि छुट्टी के समय जब वे क्लास खत्म करके बाहर आती हैं तो बाहर बाइक पर मनचले युवक भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। आती-जाती छात्राओं पर फब्तियां कसते हैं।

इतना ही नहीं बाइक से पटाखों की आवाज और हॉर्न से सीटी तक बजाई जाती है। यह हाल टैगोर बाल निकेतन स्कूल, राजकीय कन्या स्कूल और कुरुक्षेत्र रोड पर है। समस्या को लेकर टैगोर स्कूल के डायरेक्टर प्रवीण सैनी से ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कई बार पुलिस को छात्राओं से होने वाली छेड़खानी से अवगत कराया जा चुका है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

सिटी थाना प्रभारी जगदीश टामक ने कहा कि स्कूलों के आसपास पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी स्कूलों के आसपास तैनात किए जा रहे हैं। स्कूलों के आसपास घूमने वाले वाहनों की जांच की जाएगी।

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