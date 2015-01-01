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सुसाइड:पति की पिटाई से आहत पत्नी ने निगला जहर, मौत

पिहोवा2 घंटे पहले
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कस्बे की वाल्मीकि कॉलोनी में विवाहित महिला द्वारा जहरीला पदार्थ निगल कर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति की प्रताड़ना से तंग होकर महिला ने यह कदम उठाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पता चलने पर मायके वाले भी पहुंच गए। भाई ने आरोप लगाया कि पति की मारपीट से तंग आकर उसने यह कदम उठाया है। मृतका की शिनाख्त 28 वर्षीय कविता पत्नी रोशन के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक महिला के भाई की शिकायत पर उसके पति रोशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

करनाल के दरड़ गांव के दीप ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन कविता की शादी लगभग 13 साल पहले कैथल के घेरडू निवासी रिंकू उर्फ रोशन के साथ हुई थी। रिंकू कोई स्थाई काम धंधा नहीं करता था। करीब एक माह पहले ही उसकी बहन बच्चों व पति के साथ पिहोवा में शेरा के मकान में कमरा किराए पर लेकर रहने लगी थी। शादी के बाद कविता के दो लड़कियां व एक लड़का हुआ। आरोप है कि रिंकू को नशे की लत लगी है। जो कमाई वह करता था। उसे शराब में उड़ा देता था।

इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच तनाव रहता था। पिछले काफी समय से रिंकू अपनी पत्नी कविता में बच्चों के साथ वाल्मीकि बस्ती में किराए पर रहने लगा। दीप के मुताबिक गुरुवार को उसके जीजा रिंकू ने उसकी बहन कविता के साथ मारपीट की थी। इस बारे में उसकी भांजी ने भी बताया। कहा कि रोज रोज की मारपीट से कविता काफी दु:खी थी। गुरुवार को हुई मारपीट से आहत होकर कविता ने कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया। कविता की जहर निगलने पर तबीयत बिगड़ गई। दीप के मुताबिक यह देख रिंकू खुद ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचा।

इलाज के दौरान उसकी बहन कविता की मौत हो गई। दीप ने कहा कि मकान मालिक शेरा व कविता के जेठ भी यह बात जानते थे कि नशे में वह उसकी बहन से मारपीट करता था। वहीं रिकूं ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा कि वह खुद ही उसे अस्पताल लेकर आया था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच एएसआई गुरदेव को सौंपी है। पुलिस के मुताबिक अभी जांच की जा रही है। फिलहाल शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है।

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