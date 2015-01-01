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पूंडरी:हाबड़ी मोड़ चौक पर खड़ा बिजली का खंभा बन रहा है हादसे का कारण

पूंडरी2 दिन पहले
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  • जल्द खंभे को हटवाया जाएगा : एसडीओ

कस्बा पूंडरी के हाबड़ी मोड़ चौक में सड़क के बीच में खड़ा बिजली का खंभा आए दिन हादसों का सबब बन रहा है। जिसके चलते ये किसी भी दिन किसी कि भी जीवन को संकट में डाल सकता है। स्थानीय दुकानदारों अंकित कौशिक, रघबीर, रमेश, अनिल व राजकुमार ने बताया कि इस खंभे के कारण कई वाहन चालक टकराकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।

बरसाना व हाबड़ी की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को सबसे अधिक समस्या आती है। बरसाना, हाबड़ी, सिरसल, डीग व हजवाना समेत कई गांवों की छात्राएं इस चौक से ही बस के द्वारा काॅलेज व स्कूल आती जाती हैं। चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय, डीएवी कॉलेज व कस्बे के सबसे प्राचीन स्कूल सनातन स्कूल व आर्य स्कूल भी इस चौक के बिल्कुल नजदीक पड़ते हैं।

दुकानदारों का कहना है कि इस खंभे के कारण कई बार सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों ने निगम के अधिकारियों से मांग की है कि इस खंभे को अन्य जगह सिफ्ट किया जाए।

उनके संज्ञान में अभी ये मामला आया है। जल्द ही इस खंभे को यहां से हटवाकर दूसरी जगह पर लगाया जाएगा। खंभे कही वजह से किसी भी नागरिक व दुकानदारों का समस्या नहीं आने दी जाएगी। दलबीर सिंह, एसडीओ बिजली निगम पूंडरी।

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