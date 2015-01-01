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पूंडरी:सभी विभागों के कर्मचारी 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे : कृष्ण

पूंडरी2 घंटे पहले
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  • सर्व कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य विभाग, नपा व मार्केट कमेटी की मीटिंग

हलका पूंडरी मे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों के स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान कृष्ण करोड़ा के नेतृत्व में स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका व मार्केट कमेटी में कर्मचारियों की मीटिंग हुई।

कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जरनैल सिंह व ब्लॉक सचिव रोशन शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार लगातार नव उदारीकरण की नीतियों को तेजी से लागू करते हुए कर्मचारी, किसान, मजदूर व आम जनता विरोधी फैसले ले रही है। कोरोना महामारी की आड़ में सरकार पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए देश की मेहनतकश जनता की खून पसीने की कमाई से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर रही है।

केंद्र सरकार का एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन की बहाली, ठेका प्रथा समाप्त कर अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर घोर उपेक्षापूर्ण रवैया जारी है। महंगाई भत्ते पर जनवरी 2020 से लगाई गई रोक एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम जारी कर सरकार संघर्षों से हासिल इन दोनों सुविधाओं को खत्म करना चाहती है।

इनके विरोध में केंद्रीय एवं कर्मचारी संघ ने 26 नवंबर को हड़ताल करने का निर्णय लिया है जिसमें सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगर निगम, नगर पालिका, परिषद, सरकारी समितियों, पंचायत समितियों, पंचायती राज संस्थाओं, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी शामिल होंगे। इस अवसर पर नगरपालिका से श्रीभगवान व फायर ब्रिगेड से जॉनी भी टीम सदस्य के रूप में मौजूद थे।

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