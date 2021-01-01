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परेशानी:एफसीआई ने पूंडरी मंडी के गेहूं की 14.40 लाख अदायगी नहीं की

पूंडरी2 घंटे पहले
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  • ध्यानचंद ने कहा -एजेंसी अधिकारी नहीं दे रहे संतोष जनक जबाव

अनाज मंडी में गेहूं के सीजन के 10 महीने बीत जाने के बाद भी सरकारी की खरीद एजेंसी एफसीआई ने आढ़तियों का गेहूं का लगभग 14.40 लाख रुपए की अदायगी अभी तक नहीं की है। जिसके चलते आढ़तियों में एजेंसी के खिलाफ काफी रोष है। फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन के प्रधान ध्यान चंद, देसराज, साधू राम, सुनहरा सिंह, विक्रम सिंह, सेवा सिंह व सतनारायण ने बताया कि एफसीआई द्वारा मंडी से 3 लाख कट्टे खरीद किए थे।

खरीद एजेंसियों ने कोरोना काल को देखते हुए एजेंसियों ने 4.80 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से काटे थे, लेकिन बाद में दो खरीद एजेंसी हैफेड व डीएफएससी ने पुरी अदायगी बाद में कर दी, लेकिन एफसीआई ने लगभग 14.40 लाख रुपये की अदायगी आज तक भी नहीं की। जो सीधा-सीधा नुकसान आढ़तियों को है। एजेंसी अधिकारियों से संपर्क करते है तो कोई भी संतोष जनक जवाब नहीं देता है। आढ़तियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर उनकी शेष अदायगी ब्याज समेत जल्द नहीं की गई तो आढ़ती एजेंसी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे।

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