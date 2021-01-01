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कार्यक्रम:जनविरोधी फैसले लेकर हर वर्ग का शोषण कर रही सरकार, किसानों की आवाज कुचल रही: गोगी

पूंडरी3 घंटे पहले
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इनेलो के प्रदेश वरिष्ठ महासचिव एवं नगरपालिका पूंडरी के पूर्व अध्यक्ष रामप्रकाश गोगी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व जनविरोधी फैसले लेकर हर वर्ग का शोषण कर रही है।

उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 2 माह से आंदोलनरत धरती पुत्रों को प्रताड़ित करने के साथ-साथ उनकी जायज मांगों को दरकिनार कर रही है। गोगी ने कहा कि आंदोलनरत किसानों की मांगों को लेकर सरकार की नियत साफ नहीं है। सरकार लाठी के दम पर किसानों की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है।

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