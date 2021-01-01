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क्राइम:5 वर्षीय बच्चे से मोबाइल छीन ले गया बाइक सवार

रादौर2 घंटे पहले
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बांगयान गली से बाइक सवार युवक अकाउंटेंट के पांच वर्षीय बेटे के हाथ से मोबाइल छीन ले गया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हाे गई। फुटेज के आधार पर पुलिस बाइक सवाराें की तलाश कर रही है। थाने के पास अकाउंटेंट का काम करने वाले संजीव पाल ने बताया कि वह नर्सिंग होम के पास स्थित बांगयान गली में परिवार के साथ रहता है।

दोपहर के समय उसका 5 वर्षीय बेटा गली में उसका मोबाइल लेकर खड़ा था। बाइक सवार गली से गुजरते हुए उसके बेटे से मोबाइल छीन ले गया। थाना रादौर प्रभारी सब इंस्पेक्टर गुरुदेव सिंह ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है।

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