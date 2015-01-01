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आस्था:धनतेरस पर दक्षिण की ओर दीपक जलाने की है परंपरा: महेशाश्रम

रादौर2 घंटे पहले
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पक्का घाट नागेश्वर धाम मंदिर के महंत दंडी स्वामी महेशाश्रम महाराज ने कहा कि धनतेरस पर्व सुख समृद्धि और यश वैभव का प्रतीक है। देश में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरि के अलावा देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने की परंपरा है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है। एक दिन दूत ने यमराज से बातों ही बातों में प्रश्न किया कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है, तो यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति धनतेरस की शाम यम के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाने की परंपरा चलती आ रही है।

एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरि प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से धनतेरस मनाया जाने लगा। धनतेरस के दिन बर्तन आभूषण इत्यादि खरीदने की भी परंपरा है। इससे सौभाग्य वैभव और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पुजा कर के मनुष्य धन समृद्धि से परिपूर्ण होता है।

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