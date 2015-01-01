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धर्म:रमा एकादशी को व्रत करने वालों पर बरसती मां लक्ष्मी की कृपा: राममोहन

रादौरएक घंटा पहले
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अग्रवाल धर्मशाला में स्थित देवी मंदिर के महंत राममोहन शुक्ला ने बताया कि पूरे वर्ष में 24 एकादशी यानी हर माह 2 एकादशी आती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत महत्व बहुत अधिक माना गया है। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। इस माह में रमा एकादशी आती है, जिसमें विष्णु जी और मां लक्ष्मी के रमा स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसे रमा एकादशी कहते हैं। इस वर्ष यह एकादशी 11 नवंबर को पड़ रही है। मान्यता है कि अगर इस एकादशी का व्रत किया जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के बारे में पद्म पुराण में भी बताया गया है। इस पुराण के अनुसार, रमा एकादशी व्रत करने से कामधेनि और चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मां लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा भी बरसती है। व्यक्ति के जीवन में धन-धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती है। उन्होंने बताया कि इस बार रमा एकादशी 11 नवंबर सुबह 3 बजकर 22 मिनट से आरंभ होकर 12 नवंबर रात 12 बजकर 40 मिनट पर समाप्त होगी।

उन्होंने बताया कि यह व्रत को एकादशी तिथि को रखा जाता है लेकिन नियमों का पालन इससे एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही किया जाता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। ऐसा करने से एकादशी तिथि के दिन व्यक्ति के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता है। व्रत के दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाएं और स्नानादि कर निवृत्त हो जाएं।

व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की अराधना करें। फिर विष्णु जी के सामने दीप-धूप जलाएं। फिर उन्हें फल, फूल, नैवेद्द अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ाएं क्योंकि उन्हें तुलसी बेहद प्रिय है लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी को एकादशी के दिन न तोड़ें। एक दिन पहले तोड़ी गई तुलसी भी चढ़ाई जा सकती है। एकादशी को अन्न का सेवन न करें। इस दिन निर्जला या क्षमतानुसार फलाहार किया जा सकता है।

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