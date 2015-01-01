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नई जिम्मेदारी:प्रेम रेढू को सर्वसम्मति से चुना प्रधान

रादौर2 घंटे पहले
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राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा जिला की रादौर खंड कार्यकारिणी का चुनाव बस स्टैंड के सामने उधम सिंह पार्क में पर्यवेक्षक मनोज गुर्जर व रामस्वरूप बापौली की देखरेख में संपन्न हुआ। खंड के सभी अध्यापकों ने सर्वसम्मति से प्रेम रेढू जेबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला छारी माजरा को प्रधान मनोनीत किया।

अनिल कंबोज जेबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला अलाहर को सचिव, राजेश बग्गा जेबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला मसाना रांगडान को कोषाध्यक्ष, दीपिका रोहिल्ला राजकीय प्राथमिक पाठशाला रादौर को-आॉडिटर, सोमवीर सांगवान राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिकंदरा को सहसचिव, अश्विनी फौजी राजकीय प्राथमिक पाठशाला घिलौर को वरिष्ठ उपप्रधान, रोहतास कंबोज जेबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुर्दबन को उपप्रधान के पद पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया।

मौके पर जिला प्रधान कुलवंत सिंह, जिला कोषाध्यक्ष राकेश सैनी, जिला वरिष्ठ उपप्रधान ललित कांबोज, जिला महासचिव रामेश्वर बापा, जिला प्रेस सचिव महीपाल व रादौर खंड के सैकड़ों जेबीटी अध्यापक उपस्थित रहे।

जिले में पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर पूर्णत: रोक: डीसी

डीसी मुकुल कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना में जिला की सीमा में एक दिसंबर तक रात्रि 12 बजे तक पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुंरत प्रभाव से लागू किए गए हैं। लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के अनुरूप यह आदेश जारी किए गए हैं। एनजीटी ने ऐसे सभी क्षेत्रों में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जहां वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य से ज्यादा है। यमुनानगर में भी हवा का प्रदूषण स्तर अधिक होने के कारण एनजीटी के यह आदेश लागू किए गए हैं। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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