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चुनाव:वीरेंद्र मुंजाल बने रादौर भाजपा मंडल के अध्यक्ष, धनपत व सुरेश महामंत्री

रादौर2 घंटे पहले
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भाजपा की बैठक पूर्व राज्यमंत्री कर्णदेव कांबोज की अध्यक्षता में वीरवार को कांबोज धर्मशाला में हुई। जिलाध्यक्ष राजेश सपरा भी मौजूद रहे। बैठक में रादौर मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला प्रधान राजेश सपरा ने नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की। वीरेंद्र मुंजाल हैप्पी खेड़ी को रादौर भाजपा मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं धनपत सैनी व सुदेश राणा संधाली को महामंत्री नियुक्त किया गया।

रामकुमार संधाला, नरेश राणा लाल छप्पर, रामपाल अग्रवाल गुमथला व नीलम पत्नी रामकुमार अंटावा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जगदीश बैंडी, संजय बकाना, अश्वनी जुब्बल, सुनीता बैंडी को सचिव, डॉ. बिमल गर्ग रादौर को कोषाध्यक्ष, राजकुमार शर्मा को मीडिया प्रभारी, अनिल सैनी को सह मीडिया प्रभारी, मुकेश अरोड़ा मक्की निवासी रादौर को युवा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

शहर की पार्षद डॉ. प्रीत गर्ग को दाेबारा महिला माेर्चा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुखदेव नागल को अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष, अमित कांबोज कांजनू को ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, पम्मी खेड़की को अल्प संख्यक मोर्चा अध्यक्ष व घनश्यामदास मनचंदा को कर्मचारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व राज्यमंत्री कर्णदेव कांबोज व जिलाध्यक्ष राजेश सपरा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया।

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