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धरना:सेरधा में किसानाें का धरना 5वें दिन भी जारी

राजौंद3 घंटे पहले
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गांव सेरधा में किसानों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। किसान फूल सिंह, राजेंद्र सिंह, दिलबाग सिंह, राजकुमार, रामेश्वर व प्रीतम सिंह ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते आंदोलन जारी रहेगा।

अब पहले से भी ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और मदद के लिए हर घर से चंदा भी जुटाया जा रहा है। जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती और एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती आंदोलन जारी रहेगा और गांव में किसानों का धरना भी जारी रहेगा।

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