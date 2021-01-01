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विरो:बाइक रैली निकाल श्रीराम मंदिर निर्माण में सहयाेग देने की अपील

साढौरा2 घंटे पहले
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अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर के लिए निधि समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए रविवार को सरावां से बाइक रैली निकाली गई। विहिप द्वारा यह रैली साढौरा के रास्ते सैदूपुर, पहाड़ीपुर, यासीन माजरी, फिरोजपुर, बकाला, हवेली, महमदपुर, ठसका, सालेहपुर, झंडा व रसूलपुर होते हुए लाहड़पुर में संपन्न हुई।

विहिप परिषद के करनैल सिंह राणा, निधि कोष के नगर संयोजक विकुल बख्शी व सह संयोजक मास्टर जसवंत ने बताया कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण में सहयोग करने के लिए 1 से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान के दौरान प्रत्येक घर पर दस्तक दी जाएगी।

रैली में जिला सह कार्यवाह तरुण, मनीष गर्ग, पीयूष छिब्बर, राघव गर्ग, डॉ.बहादुर संधू, चमन लाल, पवन सैनी, विरेन्द्र, रामपाल, सिल्की, योगी प्रदीप नाथ व सम्राट पंडित भी शामिल थे।

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