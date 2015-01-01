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विवाद:पूर्व सरपंच के घर पर हमले के आरोपी को एसआईटी ने किया गिरफ्तार

साढौरा2 दिन पहले
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  • सरावां में नशा बेचने को लेकर हुए विवाद से थी रंजिश

सरावां गांव में नशा बेचने को लेकर 20 मई को हुए विवाद के बाद सरावां के पूर्व सरपंच ऋषिपाल के घर पर हमला करने के आरोप में एसआईटी ने अजय पुत्र गुरनाम को गिरफ्तार किया है। पूर्व सरपंच ऋषिपाल के भाई मायाराम की शिकायत पर पुलिस ने 19 जून को मामला दर्ज किया था। मायाराम ने बयान दिया था कि 20 मई दोपहर को वह घर पर खाना खा रहा था तभी उसे अपने घर की खिड़की पर पथराव होने की आवाज सुनाई दी।

दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो बरामदे में लोहे की रॉड, तलवारों व डंडों से लैस मुंह ढांप कई युवक घुसे हुए थे। युवकों ने गाली-गलौज करते हुए बरामदे में खड़ी कारों व बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया था। मायाराम जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो अजय पुत्र गुरनाम ने उसकी टांग पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसी दौरान जसविंद्र उर्फ सोनू पुत्र अमरजीत ने गंडासी का वार किया तो उसकी पत्नी व भाभी ने उसे अंदर खींच लिया। मायाराम ने बताया कि घायल होने के बाद उसका निजी अस्पताल में उपचार किया गया।

गौरतलब है कि ऋषिपाल का अजय के परिवार के साथ नशा बेचने को लेकर 19 मई रात को विवाद हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत की थी। इस मामले को सुलझाने के लिए थाने में पंचायत हो रही थी। इसी दौरान अजय ने अपने साथियों के साथ ऋषिपाल के घर पर पथराव करते हुए हमला कर दिया। इस हमले के बाद ऋषिपाल के घर के बाहर मुलाना दोसड़का के रहने वाले अंकुश की लाश मिली थी। तब पुलिस ने अंकुश के पिता रामकरण की शिकायत पर ऋषिपाल के बेटे अमन व भतीजों रजत, विक्रांत और गुरदीप पर अंकुश की हत्या करने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस गुरदीप व अमन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

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