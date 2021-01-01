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वारदात:दोसड़का चौक पर दो बाइक एजेंसियों के शटर का ताला तोड़ नकदी, स्पेयर पार्ट्स व टूल चुरा ले गए चोर

साढौरा2 घंटे पहले
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दोसड़का चौक पर दो बाइक एजेंसियों के शटरों का ताला तोड़कर चोरों ने वहां से नकदी के अलावा स्पेयर पार्ट व टूल्स की चोरी की है। चोर सीसीटीवी कैमरों के साथ तोड़फाेड़ करने के अलावा डीवीआर साथ ही ले गए। पुलिस सीन ऑफ क्राइम टीम की मदद से चोरों का सुराग लगाने के प्रयास मे जुटी हुई है।

चोरों का शिकार बनी दोनों बाइक एजेंसियों कपिल ऑटोमोबाइल व गणपति ऑटोमोबाइल के मालिक बिलासपुर के दो सगे भाई हैं। कपिल ऑटोमोबाइल के मालिक कपिल बख्शी ने बताया कि आज सुबह एजेंसी खोलने के समय उन्हें सूचना मिली कि उनके भाई परीक्षित बख्शी की एजेंसी के साइड वाले शटर टूटे हुए हैं।

इसकी जानकारी मिलने पर दोनों भाई तुरंत वहां पहुंच गए। जांच में पाया गया कि परीक्षित की एजेंसी के साइड शटर का ताला तोड़कर चोरों ने वहां से लगभग 10 हजार की नकदी, कुछ चांदी के सिक्के व डीवीआर चोरी किए हैं। उस दौरान कपिल बख्शी की एजेंसी के सामने वाले शटर सुरक्षित पाए गए लेकिन जब यह शटर उठाए गए तो अंदर का मंजर देखकर कपिल बख्शी को भी अपनी एजेंसी में चोरी होने का अंदेशा हुआ।

उनकी एजेंसी के अंदर मौजूद उनके कार्यालय का दरवाजा व सेफ खुली देखकर कपिल बख्शी भी सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित करके पुलिस के आने तक अपने कार्यालय में किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया। पुलिस जांच के दौरान पाया गया कि चोरों ने उनकी एजेंसी की छत पर लगे शटर को तोड़कर एजेंसी में प्रवेश पाया। इसके बाद यहां चोरी को अंजाम दिया।

सेफ में रखे ढाई लाख रुपए भी ले गए बदमाश

कपिल बख्शी के अनुसार उनके कार्यालय की सेफ में रखे लगभग 2 लाख 50 हजार चोर ले गए हैं। इसके अलावा लगभग 2 लाख के स्पेयर पार्ट व टूल्स भी चोरी हुए पाए गए हैं। कपिल बख्शी ने बताया कि वह रोजाना नकदी अपने साथ ले जाते थे लेकिन उन्हें अलसुबह किसी को भुगतान करना था इसलिए वह इस रकम को अपने साथ लेकर नहीं गए थे। बीडीपीओ कार्यालय के सामने स्थित पूरन कबाड़ी की दुकान पर एक सप्ताह में दो बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं।

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