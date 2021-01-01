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हादसा:कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

शाहबाद2 घंटे पहले
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शाहाबाद पिपली जीटी रोड पर गांव धंतोड़ी के पास एक कंटेनर से हुई टक्कर में मोटरसाइकिल चालक और उसके साथ बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। एएसआई रामेश्वर ने बताया कि भगवान नगर कॉलोनी पिपली निवासी राजेश और इशरहेड़ी निवासी नरेश बाइक से पिपली की ओर जा रहे थे। धंतोड़ी गांव के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इसमें एक मौके पर ही मौत हो गई।

जबकि घायल राजेश एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रत्नडेरा के नजदीक रहने वाला नरेश अपने साथी राजेश के साथ लापता पिता की तलाश में निकला था।

करीब 80 वर्षीय सोमदत्त कुछ दिन पहले लापता हो गया था। परिजनों के मुताबिक अब पता चला था कि किसी ने सोमदत्त को शाहाबाद मारकंडा में देखा है। यह पता चलने पर नरेश अपने साथ पिपली निवासी राजेश को लेकर पिता को तलाशने शाहाबाद गया था, लेकिन वहां उसके पिता नहीं मिले। लौटते समय धंतौड़ी के पास दोनों हादसे का शिकार हो गए।

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