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अनदेखी:10 माह में हादसों में 145 मौतें हुई, रोड सेफ्टी मीटिंग में 254 बताया, 15 दिन बाद आज से टीम रोड पर

यमुनानगर2 घंटे पहले
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  • साल 2010 में 60 एक्सीडेंट पॉइंट चिन्हित किए गए थे, लेकिन कई पर काम नहीं हुआ, यहां आज भी लोग जान गंवा रहे

जिले में हर दिन हादसों से सड़कें लाल हो रही हैं। इसके बाद भी एक्सीडेंट रोकने के लिए काम नहीं हो रहा। हादसे रोकने के लिए काम करने वाले अधिकारियों की गंभीरता इस बात से भी पता चलती है कि अधिकारी एक्सीडेंट का डाटा तक सही तैयार नहीं कर पा रहे हैं। रोड सेफ्टी की मीटिंग में एजेंडे ( रोड सेफ्टी की मीटिंग का एजेंडा डाटा तैयार कर आरटीए के कर्मचारी बनाते हैं।) के बाद मिनट्स जारी किए गए।

उसमें सामने आया कि जितने लोग दो साल में सड़क हादसे में दम तोड़ते हैं, उतने दस माह में दिखा दिए गए। वहीं जिले की सड़कों पर जहां पर बार-बार हादसे हो रहे हैं, उन पॉइंट पर कैसे हादसे होने से रोका जाए, इसके लिए अधिकारियों की कमेटी बनाई गई। कमेटी को एक-एक पॉइंट पर जाकर यह चेक करना है कि संबंधित विभाग ने किस पॉइंट पर कितना काम किया और कितना रहता है। रोड सेफ्टी मीटिंग के 15 दिन बाद भी यह टीम एक भी जगह ये देखने नहीं गई कि किस पॉइंट पर क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ। हालांकि आज यानी शुक्रवार को टीम ने बिलासपुर में जाने का प्लान बनाया है। वहां एसडीएम के नेतृत्व में संबंधित विभाग के अधिकारी, ट्रैफिक एसएचओ और अन्य अधिकारियों की टीम कई पॉइंट पर जाकर जांच करेगी कि कहां क्या कमी है और किस वजह से हादसे हो रहे हैं।

डाटा यहां गलत है| रोड सेफ्टी की मीटिंग के एजेंडे में बताया गया कि एक जनवरी से 31 अक्टूबर तक 318 जगह एक्सीडेंट हुए। इसमें 145 लोग जख्मी हुए। वहीं 254 लोगों की मौत हुई जबकि हादसे में जान लगवाने वालों और जख्मी का डाटा उलटा है। मौत 145 लोगों की हुई है और जख्मी 254 हुए हैं। वहीं एक डाटा दिया गया है कि 2015 से 2019 तक 216 लोगों की मौत हुई जबकि इतने लोग हर साल जान गवां रहे हैं।

इस तरह से कई-कई माह में होने वाली रोड सेफ्टी की मीटिंग में पेश होने वाला एक्सीडेंट का डाटा गंभीरता से नहीं बनाया जा रहा। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट पॉइंट पर काम करने में अधिकारी कितने गंभीर होंगे। आज बिलासपुर एरिया में जाकर देखेंगे एक्सीडेंट पॉइंट| ट्रैफिक एसएचओ संदीप कुमार ने बताया कि दस माह में 145 लोगों की मौत का डाटा सही है जहां एक्सीडेंट पॉइंटों की जांच के लिए बनी कमेटी की बात है, शुक्रवार को टीम बिलासपुर जाएगी। वहां पर जो भी पॉइंट हैं, उनकी जांच करेंगे। वहां जल्द से जल्द काम कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि हादसे रोके जा सकें। ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है कि हादसे कम किए जा सकें।

अभी जिले में 51 एक्सीडेंट पॉइंट हैं, 2010 में थे 61
पुलिस के रिकाॅर्ड के अनुसार जिले में अभी 51 एक्सीडेंट पॉइंट हैं जहां बार-बार हादसे होते हैं या फिर एक से ज्यादा लोगों की मौत हुई हैं। 51 पॉइंट मौजूदा समय में रिकाॅर्ड में हैं जबकि साल 2010 में बनी कमेटी ने जांच में पाया था कि 61 पॉइंट ऐसे हैं जहां हादसे होते हैं जोकि मौजूदा समय में 51 पॉइंट हैं, उसमें कुछ पॉइंट वही हैं जोकि साल 2010 में रिकाॅर्ड में आए थे। इन पर काम होना था लेकिन काम नहीं हुआ। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट की मानें तो इस तरह के पॉइंट पर दो तरह से काम होता है। कुछ काम होते हैं जोकि कम बजट में होने होते हैं और तुरंत कराए जाते हैं। वहीं जो ज्यादा बजट के होते हैं, जैसे रोड चौड़ा करना, ओवरब्रिज बनाना। इस तरह के काम में देरी हो सकती है। सामने आया है कि तुरंत होने वाले काम सूचना बोर्ड लगना, मार्किंग होना जैसे काम भी नहीं हो पा रहे हैं।

ये हैं एक्सीडेंट पॉइंट, जिन पर कई साल से काम नहीं हुआ, कुछ पर हुआ
बस स्टैंड यमुना नगर के पास। यहां एक्सीडेंट पॉइंट पर काम पूरा हो चुका है। गांव कैल के पास काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। यहां पर आज भी हादसे हो रहे हैं। गांव पंजेटो के पास काम पूरा हो चुका है। मानकपुर, अराइयावांला, चेक पोस्ट ताजेवाला के पास काम हो चुका है। वहीं टी-पॉइंट सेक्टर-17 के यहां काम नहीं हुआ। गाबा अस्पताल के पास मोड पर काम पेंडिंग है। पुराना कोर्ट रोड पर काम पूरा हो चुका है। बिलासपुर रोड पर जेल के पास काम अधूरा है। गांव काबुलपुर के पास काम पूरा नहीं हुआ। हड़ताल सिकंदरा के पास काम अधूरा है। सभी चौकों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पाई। सभी रोड पर मार्किंग के लिए पीडब्ल्यूडी को काम करना था लेकिन वह नहीं हो पाया। नगर निगम एरिया में रोड पर लाइट लगाने की जिम्मेदारी निगम को दी गई थी लेकिन यह काम भी आज तक पूरा नहीं हुआ। शहर के चार चौक पर सीसीटीवी लगे हैं। आधा दर्जन चौक पर और लगने थे लेकिन नए लगे नहीं और जहां पहले लगे थे, वे खराब हो चुके हैं। इन्हें ठीक नहीं कराया जा सका। खराब हुई ट्रैफिक लाइट ठीक नहीं हो रही।

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