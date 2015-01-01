पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड-19:4 वर्षीय बच्चे समेत 29 नए कोरोना संक्रमित मिले,30 मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 94.91 प्रतिशत पहुंचा

यमुनानगर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में वीरवार को 4 वर्षीय बच्चे सहित 29 कोराेना पॉजिटिव मिले। 30 मरीज ठीक भी हुए। जिला में कोविड-19 का रिकवरी रेट 94.91 प्रतिशत हो गया है। जिला का डबलिंग रेट 193 दिन है। जिले में अभी तक कुल 6189 मरीज कोरोना पाॅजिटिव मिले हैं। 80 यमुनानगर के बाहर अन्य स्थानों के हैं।

डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि वीरवार को 30 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक जिले में 5874 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। 29 नए कोरोना के केस आए हैं। 23 वर्षीय महिला लाहड़पुर से, 27 वर्षीय महिला उधमगढ़ से, 28 वर्षीय पुरुष पंजेटो से, 26 वर्षीय पुरुष पंजेटो से, 26 वर्षीय पुरुष पुराना हमीदा से व 37 वर्षीय पुरुष गुंदियाना से है। 60 वर्षीय महिला, 29 वर्षीय पुरुष माडल टाउन से, 26 वर्षीय महिला सढौरा से, 73 वर्षीय पुरुष सुंदर विहार से, 45 वर्षीय महिला मुंडा माजरा से, 25 वर्षीय पुरुष फर्कपुर से, 37 वर्षीय पुरुष पुलिस लाइन जगाधरी से, 17 वर्षीय लड़का प्रोफेसर काॅलोनी से, 16 वर्षीय लड़का लोहरान गली जगाधरी से, 38 वर्षीय महिला कमानी चौक नजदीक बंसल साइकिल स्टोर से, 17 वर्षीय लड़का गीता काॅलोनी रादौर से है। 64 वर्षीय पुरुष लक्ष्मी गार्डन से, 4 वर्षीय बच्चा गांव सढौरा से, 13 वर्षीय लड़की गांव घेसपुर से, 62 वर्षीय पुरुष ऊंचा चन्दना से, 30 वर्षीय महिला, 12 वर्षीय लड़का कान्हडी खुर्द से, 14 वर्षीय लड़की खिजराबाद से, 27 वर्षीय महिला हरनौली से, 27 वर्षीय महिला जठलाना, 29 वर्षीय महिला कृष्णा काॅलोनी से है। 52 वर्षीय पुरुष माॅडल टाउन से, 29 वर्षीय पुरुष सेक्टर 18 का रहने वाला है।

जिला में 142 पॉजिटिव मरीजों को घर पर ही होम आइसोलेट किया गया है। जिला में कोरोना के 186 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से 14 एक्टिव केस दूसरे जिले व राज्यों के अस्पतालों में दाखिल हैं। सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया ने बताया कि कोविड-19 टेस्टिंग टीम द्वारा 1009 सैंपल लिए हैं। सैंपल लेने की प्रकिया अभी जारी है। अभी तक 155718 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 145997 की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें