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कोविड-19:4 कोरोना संक्रमित मिले, 8 मरीज हुए ठीक

यमुनानगर2 घंटे पहले
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जिले में बुधवार को 4 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं, 8 मरीज ठीक हुए हैं। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि जिले में काेराेना का रिकवरी रेट 96.92 प्रतिशत हो गया है। डबलिंग रेट 183 दिन है। अब तक जिले में 6898 काेराेना मरीज मिले हैं। 6686 मरीज ठीक हो चुके हैं।

बुधवार काे मिले संक्रमिताें में 57 वर्षीय पुरुष सरनी चौक माॅडल टाउन से, 30 वर्षीय महिला गांव भगवानपुर से, 32 वर्षीय पुरुष सेक्टर 18 जगाधरी से, 74 वर्षीय पुरुष मुंडा माजरा का रहने वाला है। जिले में 31 पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया ने बताया कि अब जिले में 58 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से 11 एक्टिव केस दूसरे जिले व राज्यों के अस्पतालों में दाखिल हैं।

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