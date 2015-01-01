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टेंडर:डोर-टू-डोर कचरा उठान व निपटान का काम आउटसोर्स करने को लगाए टेंडर में 6 फर्में आई आगे, कई जिलों की फर्मों ने भरी बिड

यमुनानगर2 घंटे पहले
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शहर में डोर-टू-डोर कचरे के उठान से निपटान का काम आउटसोर्स करने के लिए नगर निगम के लगाए टेंडर में 6 फर्में आगे आईं। इनमें पहले से वार्ड-13, 14 व 15 में यह सर्विस दे रही स्थानीय जिंदल फर्म के अलावा सोनीपत, जींद, फरीदाबाद, गुरुग्राम की फर्मों ने भी बिड सबमिट की है। इनकी टेक्निकल बिड ऑपन होने पर इंजीनियरिंग ब्रांच अफसर जांच में लगे हैं कि फर्में टेंडर की तय शर्तों पर खरी हैं या नहीं। इसके अगले सप्ताह फाइनेंशियल बिड ओपनिंग में फर्मों के दिए प्रति टन कचरे के कनेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन व प्रोसिंग रेट पता चलेंगे। इनमें कम रेट वाली फर्म से नेगोशिएशन कर निकलकर आए रेट निदेशालय अप्रूवल के लिए भेजे जाएंगे जहां मजूरी के बाद वर्क अलॉट होगा।

बता दें कि शहर को 11-11 वार्ड के दो जोन में बांट नगर निगम अफसरों ने डोर टू डोर कचरा कनेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन व प्रोसिंग के काम को आउटसोर्स करने के प्रपोजल सहित 7.12 व 7.21 करोड़ के एस्टिमेट बनाए थे किंतु निदेशालय ने टेंडर कॉल कर सीधे फर्मों से प्रतिटन कचरे पर पूरी प्रक्रिया पर खर्च के रेट लेने के निर्देश दिए। इस पर 27 अक्टूबर को कॉल किए टेंडर में 6 फर्में की ओर से बिड सबमिट पर प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।

ये हैं मौजूदा हालात

मौजूदा हालात ये हैं कि चार साल से चल रहे 60 टिपर में कई खराब हो गए हैं। लोग कई सप्ताह व माह बाद भी टिपर न आने की शिकायत करते हैं। टिपर में बिना अटेंडेंट मिक्स कचरे का कलेक्शन हो रहा है और कैल प्लांट में भी छंटाई से लेकर निपटान का प्रबंध नहीं है।

सर्विस आउटसोर्स होने पर देना पड़ेंगे यूजर चार्जिस

अभी तक 13, 14 व 15 को छोड़ बाकी 19 वार्डों में नगर निगम बिना शुल्क टिपर सर्विस दे रहा है लेकिन नई प्लानिंग के तहत पूरी सर्विस आउटसोर्स होने पर टिपर सर्विस के लिए यूजर चार्जिज देने पड़ेंगे क्योंकि नई प्लानिंग के तहत नगर निगम ने शहर को वार्ड-1 से 11 व 12 से 22 के दो जोन बांटा है। दोनों जोन में जिस फर्म को काम अलॉट होगा, उसे डोर-टू-डोर कचरे की कलेक्शन कर एमआरएफ (मेटीरियल रिकवरी फेसिलिटी) सेंटर में छंटाई व रिसाइकिल व खाद बनाकर जीरो करना है। इसके लिए नगर निगम फर्म को उसके बताए प्रति टन कचरे पर खर्च के रेट मुताबिक अदा करेगा, वहीं खुद नगर निगम टिपर सर्विस के लिए शहरवासियों पर विभिन्न श्रेणियों में यूजर चार्जिज तय करेगा।

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