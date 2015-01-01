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10 गिरफ्तार तो 4 चकमा देकर फरार:आरोपियों से शराब की 632 बोतल व 11 पेटी पकड़ी, 12 घंटे में 11 थानों में एक्साइज एक्ट के 12 केस

यमुनानगरएक घंटा पहले
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सोनीपत व पानीपत में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के बाद जिला पुलिस ने तीसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार को 11 थानों में 12 घंटे में एक्साइज एक्ट की विभिन्न धाराओं में 12 पर्चे दर्ज किए गए। इनमें एंटी नारकोटिक सेल व थानों की पुलिस टीमों ने अवैध तरीके से शराब सप्लाई व बेचते 10 लोग गिरफ्तार किए जबकि चार लोग चकमा देकर फरार हो गए। आरोपियों से शराब की 632 बोतल व 11 पेटी पकड़ी।

तीन दिन में ही पुलिस ऐसे मामलों में 24 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध तरीके से बिकती शराब बरामद कर चुकी है। इस कार्रवाई पर एक ओर लोग पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं, वहीं सवाल भी खड़े रहे हैं कि पानीपत व सोनीपत में लोगों के मरने पर ही ऐसे मामले कैसे पकड़ में आ रहे हैं। क्या अवैध शराब बेचते लोगों को अब तक छूट थी या साख बचाने के लिए पुलिस गली-गली से अवैध तरीके से शराब बेच रहे लोगों को पकड़ रही है। गांधीनगर पुलिस में कांस्टेबल प्रवीन कुमार की शिकायत पर जोगिंद्र नगर के कपिल कुमार पर केस दर्ज गिरफ्तार किया जिससे शुक्रवार रात नौ बजे पुलिस ने देसी शराब की 12 बोतल बरामद की।

छछरौली पुलिस ने हेड कांस्टेबल प्रवीन कुमार की शिकायत पर नानकचंद के मदनलाल उर्फ डब्बू पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। जिससे शुक्रवार दोपहर तीन बजे देसी शराब की 12 बोतल मिली। छछरौली पुलिस ने एंटी नारकोटिक सेल कांस्टेबल अमरजीत सिंह की शिकायत पर केस दर्ज कर यूपी के फैजाबाद में देवनपुरा निवासी अशोक कुमार को पकड़ा, जो पंजेटों रह रहा है। आरोपी से मद्दीपुर के पास शुक्रवार रात 9ः20 बजे देसी शराब की 11 बोतल मिली। साढौरा पुलिस ने हेड कांस्टेबल बलबीत सिंह की शिकायत पर यासिन माजरी के गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया। जिससे शुक्रवार दोपहर 12ः30 बजे पहाड़ीपुर के पास देसी शराब की 9 बोतल व 4 हाफ बरामद हुई।

सदर यमुनानगर पुलिस ने ईएचसी सी-1 प्रवीन कुमार की शिकायत पर जींद के बरोदा निवासी मनदीप सिंह को केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। इससे दामला समीप किशनपुरा में शुक्रवार को देसी शराब की 185 बोतल, 49 हाफ, 184 क्वार्टर बरामद किए। जगाधरी शहर पुलिस ने ईएचसी संजीव कुमार की शिकायत पर पटरी मोहल्ला भगतपुरा निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ काला पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। इससे शुक्रवार रात 9ः15 बजे देसी शराब की नौ बोतल बरामद हुई। फर्कपुर पुलिस ने ईएएसआई गुरमीत सिंह की शिकायत पर पृथ्वी नगर के अश्वनी पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया।

उससे शुक्रवार रात दस बजे देसी शराब की 6 बोतल, 26 क्वार्टर बरामद हुए। सदर यमुनानगर पुलिस ने एचसी युवराज की शिकायत पर मांडखेड़ी के राजबख्श पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। जिससे शुक्रवार शाम सात बजे मांडखेड़ा से ही देसी शराब की 12 बोतल बरामद हुई। यमुनानगर शहर पुलिस ने एचसी अनिल कुमार की शिकायत पर लाजपतनगर के राकेश कुमार उर्फ मुन्ना पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। उससे शुक्रवार को देसी शराब की 12 बोतल मिली।

जहां ज्यादा शराब पकड़ी, उनमें आरोपी फरार
सदर यमुनानगर पुलिस ने सीटी संदीप कुमार की शिकायत पर दामला के नीरज पर केस दर्ज किया। इसमें आरोपी फरार है, लेकिन उससे देसी शराब की 8 पेटी, हाफ की 2 पेटी, 1 पेटी बीयर व इंग्लिश शराब की 22 बोतल पकड़ी। वहीं छप्पर पुलिस ने एएसआई संजीव कुमार की शिकायत पर बाइक पर दो अज्ञात पर केस दर्ज किया। शुक्रवार रात 8ः40 बजे पुलिस ने आरोपियों से देसी शराब की 48 बोतल पकड़ी, लेकिन दोनों आरोपी फरार हो गए। उधर, रादौर पुलिस ने हेड कांस्टेबल संदीप कुमार की शिकायत पर खेड़की ब्राह्मण के सतनाम सिंह पर केस दर्ज कर लिया। इससे शुक्रवार रात साढ़े आठ बजे 11 बोतल व पांच हाफ व आठ क्वार्टर मिले, किंतु आरोपी फरार हो गया।

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