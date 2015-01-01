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पीड़िता की गृह मंत्री से गुहार:दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने में 7 माह चक्कर काटे, सामान वापसी के लिए पुलिस ने किया गुमराह

यमुनानगर2 घंटे पहले
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यमुनानगर| महिला थाने में पड़ा दहेज का सामान।

दहेज के लिए प्रताड़ित महिलाओं को इंसाफ की उम्मीद में पुलिस के पास पहुंचने पर भी प्रताड़ना मिल रही है। एक महिला ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और महिला आयोग को शिकायत देकर कहा कि वह पुलिस को शिकायत देकर थक चुकी है। उसकी अब यह आखिरी शिकायत होगी। अगर इस पर भी सख्त एक्शन नहीं हुआ तो उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाए कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसकी मौत के जिम्मेदार पुलिस और उसके ससुराल वाले होंगे।

पीड़िता का आरोप है कि उसकी शिकायत पर महिला थाने में केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन दहेज का सामान वापस कराने में उसकी एड़ियां घिस गई। पीड़िता और उसके पिता दो बार 10-10 हजार रुपए किराए पर दो वाहन लेकर आए, लेकिन पुलिस ने सामान नहीं दिया। तीसरी बार कोर्ट से सामान लेने के ऑर्डर कराए लेकिन पुलिस ने इस पर भी आसानी से सामान नहीं दिया। महिला का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कई घंटे बाद उसे सामान मिला। हालांकि उसका पूरा सामान नहीं मिला है।

महिला का आरोप है कि कुछ सामान तो उसका थाने से ही गायब हो गया होगा। इसकी जांच की जाए। महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस उसके साथ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसने पुलिस को रिश्वत नहीं दी और शिकायत डीजीपी को दी थी। जांच अधिकारी उसे पहले ही धमकी दे चुकी थी कि शिकायत करने का खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा।

फरवरी में शिकायत, अगस्त में केस, सामान अब तक नहीं दिया

बिलासपुर के गांव धर्मकोट निवासी पूजा धीमान ने गृह मंत्री अनिल विज को शिकायत दी है कि उसकी शादी मई 2018 में श्यामसुंदर पुरी कॉलोनी निवासी रूपेश से हुई थी। शादी के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। इस पर उसने फरवरी 2020 को एसपी को शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने डीजीपी को शिकायत दी। तब जाकर अगस्त में महिला थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर पति समेत पांच ससुरालियों पर केस दर्ज किया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में महीनों लगा दिए। उसके दहेज के सामान की रिकवरी भी पूरी नहीं की।

उसका दहेज का सामान उसके ससुराल से उठाकर महिला थाने में लाया गया। यहां पर पुलिस ने गत दिनों उसके पास फोन कर कहा कि वह अपना सामान थाने से ले जाए। उसके पिता ने 10 हजार रुपए किसी से उधार लेकर दो वाहन थाने से सामान लेकर आने के लिए किराए पर लिए, लेकिन तब पुलिस ने सामान नहीं उठाने दिया। इसके बाद फिर से इसी तरह से कहा गया कि वाहन लेकर आ जाएं और अपना सामान ले जाएं, लेकिन तब भी शाम तक थाने में बैठाकर रखा और धमकाया। लेकिन सामान नहीं दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वीरवार को कोर्ट ने सामान देने के ऑर्डर कर दिए। उन्हें इसलिए परेशान किया गया क्योंकि उसने शिकायत डीजीपी को दी। युवती का कहना है कि उसने एक शिकायत महिला आयोग को भी भेजी थी। आयोग ने सात दिन में पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी।

आरोप लगाने वाली महिला ने नहीं किया सहयोग, सभी आरोप गलत : थाना प्रभारी

महिला थाना प्रभारी सोमवती का कहना है कि महिला ने पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की। जहां तक दहेज के सामान की बात है, जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो तब महिला को कई बार बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। इसके बाद वह खुद लिखकर देकर गई थी कि वह कोर्ट के माध्यम से सामान लेगी। महिला बिना वजह झूठे आरोप लगा रही है।

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