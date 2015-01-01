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निर्माण कार्य:एक कराेड़ 74 लाख से बदलेगी सरकारी स्कूलों की सूरत

यमुनानगर2 घंटे पहले
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शिक्षा विभाग ने से प्रदेश के 525 स्कूलों में होने वाले कार्याें को लेकर ग्रांट जारी की गई है। जिले के 30 स्कूलों के नाम लिस्ट में दिए गए हैं। 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से सरकारी स्कूलों की सूरत बदली जाएगी। इन कार्यों में शौचालय निर्माण, कमरों के निर्माण, चारदीवारी को शामिल गया है। ये सभी कार्य एसएमसी की देखरेख में संपन्न होंगे। कार्य पूरा होने पर स्कूल मुखिया उसकी फोटो मुख्यालय की मेल पर अपलोड करेंगे।

डिप्टी डीईओ शिव कुमार धीमान का कहना है कि ग्रांट से स्कूलों में कार्य होने हैं। ये कार्य विभाग की गठित विभिन्न कमेटियों की देखरेख में किए जाने हैं। जल्द कार्य शुरू हो जाएंगे। लेटर में बताया गया है कि माइनर वर्कर्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर निर्माण अल्ट्रेशन ऑफ गर्वमेंट में मरम्मत के कार्य होेने हैं। सरकार ने निवत्त विभाग काे स्कूल में 18 लाख रुपए तक की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। खजाना कार्यालय से पैसे निकालने की अनुमति दी है।

इन स्कूलों में होंगे कार्य

दामला के स्कूल में रिपेयर की जाएगी। इसी तरह जगाधरी के स्कूल में रिपेयर वर्क है। दूसरे स्कूल में भवन की मरम्मत का कार्य होगा। कलावड़ स्कूल में 5 क्लास रूप की रिपेयर की जानी है। ललाहड़ी कला के स्कूल में शौचालय मरम्मत, छत की टाइलिंग और वाटर हार्वेस्टिंग वर्क होगा। मंडोली में भवन की मरम्मत का कार्य होगा। नागल स्कूल के हाल की मरम्मत की जाएगी। नागल के दूसरे स्कूल में रिपेयर वर्क, छछरौली में भवन मरम्मत, देवधर स्कूल शौचालय और कमरों की मरम्मत। फतेहपुर के स्कूल में भी भवन की मरम्मत की जानी है।

हरिपुर कंबोज में भी यही वर्क होगा। प्रताप नगर में मेंटेनेंस, लाक्कड़ स्कूल में रिपेयर, मुगलवाली में क्लास रूम की रिपेयर, मछरौली स्कूल का प्रवेश द्वार, नाहरपुर के स्कूल भवन की बिल्डिंग मरम्मत, सबापुर के तीन क्लास रूम की रिपेयर, मलिकपुर बांगर स्कूल के बिल्डिंग रिपेयर, रामपुर खादर में यही कार्य होना है। ससोली में भी इस कार्य को किया जाएगा। सुढैल, काेट कलसिया, अटावा, गुमथला, छछरौली, प्रताप नगर, नाचरौन, बाकरवाला स्कूलों में मरम्मत के कार्य होंगे। लेटर में यह भी बताया गया है कि जिन स्कूलों में कार्य पूरे हो जाएंगे, उनके मुखिया फोटो मुख्यालय की ई मेल पर अपलोड करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्र जिस पर समिति के हस्ताक्षर होंगे। ये लेटर भी मेल पर फोटो के साथ अटैच किया जाना है।

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