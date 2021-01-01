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पहले 10 हजार डोज आई थी:कोरोना वैक्सीन की 7500 डोज और पहुंची, पुलिस निगम व रेवेन्यू के 2000 कर्मचारियों का डाटा तैयार

यमुनानगर2 घंटे पहले
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यमुनानगर| वैक्सीन सेंटर के बाहर तैनात पुलिस। - Dainik Bhaskar
यमुनानगर| वैक्सीन सेंटर के बाहर तैनात पुलिस।
  • 15 दिन में से 13 दिन वैक्सीनेशन, 81 प्रतिशत हेल्थ वर्करों को लगा टीका
  • 29 कोरोना पेशेंट ही अस्पताल में, एक दिन में नए पेशेंट आने का आंकड़ा 10 से भी कम हुआ

कोरोना वैक्सीन लगवाने से डर रहे कर्मचारी अब खुद ही वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। जिन हेल्थ वर्करों को शुरुआत में वैक्सीन लगी थी, उन्हें स्वस्थ देखकर शुरुआत में वैक्सीन से डरने वाले कर्मचारी अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिससे 7100 हेल्थ वर्करों में से अब 5791 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लग चुकी है, जो करीब 81 प्रतिशत है। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था। 1

3 दिन वैक्सीन लगी। 25 जनवरी को सबसे ज्यादा 1117 हेल्थ कर्मियों को वैक्सीन लगी। करीब एक सप्ताह में सभी हेल्थ कर्मचारियों को वैक्सीन लगनी तय है। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगेगी। अब तक पुलिस, नगर निगम और रेवेन्यूृ के करीब दो हजार कर्मचारियों का डाटा हेल्थ विभाग के पास पहुंच गया है। वहीं अन्य का डाटा जुटाया जा रहा है।

इनके लिए करीब 7500 कोरोना वैक्सीन की डोज भी पहुंच चुकी हैं। इससे पहले 10 हजार डोज आई थी। वहीं कोरोना भी अब सिमटने लगा है। नए पेशेंट मिलने का आंकड़ा 10 से भी कम है। अभी 29 पेशेंट ही अस्पताल में भर्ती हैं। कुल एक्टिव केस 69 हैं। रिकवरी रेट 97 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

29 कोरोना पेशेंट ही अस्पताल में, एक दिन में नए पेशेंट आने का आंकड़ा 10 से भी कम हुआ
कोरोना वैक्सीन लगवाने से डर रहे कर्मचारी अब खुद ही वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। जिन हेल्थ वर्करों को शुरुआत में वैक्सीन लगी थी, उन्हें स्वस्थ देखकर शुरुआत में वैक्सीन से डरने वाले कर्मचारी अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिससे 7100 हेल्थ वर्करों में से अब 5791 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लग चुकी है, जो करीब 81 प्रतिशत है। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था।

13 दिन वैक्सीन लगी। 25 जनवरी को सबसे ज्यादा 1117 हेल्थ कर्मियों को वैक्सीन लगी। करीब एक सप्ताह में सभी हेल्थ कर्मचारियों को वैक्सीन लगनी तय है। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगेगी। अब तक पुलिस, नगर निगम और रेवेन्यूृ के करीब दो हजार कर्मचारियों का डाटा हेल्थ विभाग के पास पहुंच गया है।

वहीं अन्य का डाटा जुटाया जा रहा है। इनके लिए करीब 7500 कोरोना वैक्सीन की डोज भी पहुंच चुकी हैं। इससे पहले 10 हजार डोज आई थी। वहीं कोरोना भी अब सिमटने लगा है। नए पेशेंट मिलने का आंकड़ा 10 से भी कम है। अभी 29 पेशेंट ही अस्पताल में भर्ती हैं। कुल एक्टिव केस 69 हैं। रिकवरी रेट 97 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

जिले में पांच से सात प्रतिशत कोरोना वैक्सीन खराब हो रही
हेल्थ कर्मियों पोर्टल के अनुसार वैक्सीन न लगवाने से काफी वैक्सीन खराब भी जा रही है। हालांकि नियम अनुसार 10 प्रतिशत वैक्सीन वेस्ट हो सकती है। यमुनानगर में वैक्सीन वेस्ट का प्रतिशत पांच से सात प्रतिशत है।

ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक वैक्सीन वायल से चार डोज लगाई जा सकती है, वह भी चार घंटे में। लेकिन कई बार चार हेल्थ कर्मी नहीं पहुंच पाते। इससे वैक्सीन वेस्ट जाती है। 3 दिन तक पोलियो अभियान चलेगा। इस दौरान कोरोना वैक्सीन अभियान नहीं चलेगा।

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