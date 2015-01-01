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कोविड-19:कोरोना संक्रमण के 9 नए केस मिले

यमुनानगरएक घंटा पहले
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जिले में शनिवार को कोरोना के नौ केस सामने आए। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि कोविड-19 का रिकवरी रेट 95.22 प्रतिशत हो गया है। जिला यमुनानगर का डबलिंग रेट 288 दिन है। अब तक जिले में कुल 5277 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 80 यमुनानगर के बाहर अन्य स्थानों के हैं। शनिवार काे 11 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक जिले में 5025 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं।

शनिवार काे को 9 नए कोरोना के केस आए हैं। जिला यमुनानगर में 75 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया ने बताया कि अब जिला में कोरोना के 155 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से 33 मरीज दूसरे जिले व राज्यों के अस्पतालों में दाखिल हैं। अभी तक कुल 110612 सैंपल ले लिए गए हैं, जिनमें से 104074 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 1261 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है।

शास्त्री काॅलोनी में मिला डेंगू का मरीज

क्षेत्र में डेंगू की बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को शहर की शास्त्री काॅलोनी में युवक डेंगू से पीड़ित मिला। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को शहर के सभी वार्डों में टीमें भेजकर लोगों के खून के नमूने लेने का अभियान शुरू किया जा रहा है। एसएमओ रादौर डॉ. विजय परमार ने बताया कि डेंगू के मामले मिलने के बाद अब विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रादौर व जठलाना में लोगों को डेंगू के मच्छर से बचाने के लिए विशेषतौर पर फोगिंग कराई जाएगी।

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