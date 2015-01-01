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यमुनानगर:चोरी की बाइक पर यूपी जाता आरोपी गिरफ्तार, दो बाइक व एक की चेसीस बरामद

यमुनानगरएक घंटा पहले
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  • पकड़े गए आरापी के खिलाफ पहले दर्ज हैं चोरी के आठ मामले

पुलिस ने चोरी की बाइक पर यूपी जाते युवक को फतेहपुर पुल से गिरफ्तार किया। उससे चोरी की दाे बाइक व एक बाइक की चेसीस बरामद हुई। आराेपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। एंटी व्हीकल थेफ्ट सैल के इंचार्ज रमेश राणा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक लेकर एक युवक फतेहपुर पुल से यूपी जा रहा है।

उपनिरीक्षक अनिल, एएसआई प्रदीप, कमल व रविंद्र की टीम बनाई और मौके पर भेजा। टीम ने वहां वाहनों की जांच शुरू की, जहां कुछ देर में एक युवक बाइक पर मिला। टीम ने रोककर पूछताछ की तो बाइक के दस्तावेज नहीं मिले। आरोपी ने कबूला कि बाइक चोरी की है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान नाहर ताहरपुर के जितेंद्र के रूप में बताई।

पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि 28 अक्टूबर को आर्य कन्या स्कूल जगाधरी के पास से बाइक चोरी की थी। 1 अप्रैल 2019 को इंडस्ट्री एरिया यमुनानगर से बाइक चोरी की थी। आरोपी से एक बाइक की चेसीस भी बरामद हुई, बाइक के उसने चार दिन पहले रादौर से चोरी कर स्पेयर पार्टस बेच दिए। आरोपी पर पहले भी चोरी के आठ मामले दर्ज हैं, जाे कोर्ट में विचाराधीन हैं।

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