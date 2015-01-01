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मर्डर:यमुनानगर में 2 पत्नियों के साथ रह रहे व्यक्ति की गला रेतकर हत्या

यमुनानगरएक घंटा पहले
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यमुनानगर| अर्जुन की हत्या के बाद मौके पर जांच करते डीएसपी शमशेर सिंह और सीआईए टू के इंचार्ज महरूफ अली।
  • गांव रटौली के पास नए सेक्टर की सड़क पर मिला 48 वर्षीय व्यक्ति का शव
  • दोनों पत्नियों के परिवार और तांत्रिक क्रिया कराने वाले शक के दायरे में

गांव कांसली निवासी 48 साल के अर्जुन की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसका शव रटौली के पास कट रहे नए सेक्टर की सड़क पर मिला। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो क्लियर हो गया कि हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई क्योंकि मृतक का स्मार्ट फोन और 1300 रुपए जेब में थे। वहीं कुछ दूरी पर साइकिल खड़ी थी। इसके बाद शक की सूई मृतक के करीबियों की तरफ घूम गई।

बेटे शैंटी से जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि अर्जुन पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से भी शादी कर चुका था। दोनों पत्नियों के साथ वह पति का रिश्ता निभा रहा था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के मन में हत्या का शक पैदा हुआ कि हत्या के पीछे दो महिलाओं के साथ पत्नी का रिश्ता निभाना हो सकता है।

पुलिस इसी एंगल पर जांच में लगी थी तभी तीसरी बात भी सामने आई कि अर्जुन तांत्रिक क्रिया भी करता था। जहां पर हत्या हुई है, वहां पर जोहड़ के किनारे अक्सर जाता था क्योंकि वहां से क्राॅस रास्ता नहीं है इसलिए वहां या तो लोग शराब पीने आते हैं या फिर तांत्रिक क्रिया करने। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अर्जुन के बेटे शैंटी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हत्या की सूचना पर एसपी कमलदीप गोयल, डीएसपी शमशेर सिंह, सीआईए टू इंचार्ज महरूफ अली और फर्कपुर पुलिस की टीम पहुंची थी। मृतक राज मिस्त्री का काम करता था।

जहां हत्या हुई, उससे कुछ दूर ही सीआईए टू का ऑफिस

रटौली में जहां हत्या को अंजाम दिया गया, वहां से कुछ ही दूरी पर सीआईए टू की टीम का ऑफिस है इसलिए सूचना मिलते ही तुरंत वहां सीआईए टू की टीम पहुंची थी। पुलिस ने मृतक की डिटेल खंगाली। सामने आया कि जिस दूसरी महिला के साथ वह रहता था, उसके पास भी दो बेटे और एक बेटी है। पुलिस की टीम महिला के वहां भी पहुंची। पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही थी। पुलिस को कई सुराग मिले हैं।

50 मीटर दूर साइकिल, 20 मीटर दूर चादर और आगे शव पड़ा था

रटौली में जहां अर्जुन का शव मिला है, वहां करीब 50 मीटर दूर उसकी साइकिल मिली है। वहीं आगे चादर पड़ी थी और एक हथोड़ा भी वहां मिला है। वहीं बीयर की टूटी बोतल भी मिली है। इससे माना जा रहा है कि अर्जुन ने हत्या करने वालों के साथ मुकाबला किया था लेकिन हत्यारे हत्या करने में कामयाब रहे। कहा जा रहा है कि हत्या करने वाले दो से तीन हो सकते हैं। मृतक के नाम गांव में करीब 250 गज का मकान है। ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है। हत्या की वजह 250 गज का मकान भी हो सकता है क्योंकि अर्जुन का ज्यादा लगाव अपनी गुलाबनगर निवासी पत्नी की तरफ था।

गला रेतकर हत्या की गई

डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि अर्जुन रात को घर पर नहीं गया था। सुबह उसका शव रटौली के पास मिला। इस मामले में फर्कपुर पुलिस थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। हत्या गला रेत कर की गई है।

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