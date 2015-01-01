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सबको मिले शिक्षा:अरोड़वंश समाज ने गणेशनगर में 9वीं से 12वीं कक्षा के जरूरतमंद छात्राें के लिए बनाई बुक बैंक लाइब्रेरी

यमुनानगर2 घंटे पहले
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अभिभावकों के कंधे से बच्चों की महंगी शिक्षा का बोझ कम करने के मकसद से अरोड़वंश समाज ने बुक बैंक लाइब्रेरी शुरू की है। अभी कक्षा नौवीं से 12वीं के जरूरतमंद छात्र लाइब्रेरी में बैठकर या निशुल्क किताबें ईशु करवा घर पर ले जाकर भी पढ़ सकेंगे। संस्था की मानें तो आगे सभी कक्षाओं की किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। संस्था ने लोगों से अपील की कि किताबों को रद्दी में न बेचकर लाइब्रेरी में जरूरतमंद बच्चों के लिए डाेनेट करें।

अरोड़वंश समाज जगाधरी यमुनानगर के प्रधान सुभाष अरोड़ा, प्रबंधक अनिल अरोड़ा, उपप्रधान सुभाष बत्रा, कोषाध्यक्ष हरीश चानना, महिंद्र दुआ, नीरज गुलाटी, ओम भूटानी, किशन भूटानी ने बताया कि संस्था के गणेशनगर स्थित कार्यालय में ही बुक बैंक लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इसके लिए संस्था के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से लाइब्रेरी के लिए बुक डाेनेट की अपील की, जिस पर काफी संख्या में किताबें लाइब्रेरी में आई हैं।उन्होंने कहा कि काफी संख्या में छात्र आर्थिक तंगी के कारण महंगी किताबें नहीं खरीद पाते, इसलिए संस्था ने यह लाइब्रेरी शुरू की है। शहरवासियों से भी अपील है कि लाइब्रेरी में जरूरतमंद छात्रों के लिए किताबें डाेनेट करें।

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