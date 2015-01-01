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बार एसोसिएशन चुनाव:भानू प्रताप और ब्रिजेश सिंह पुंडीर के बीच टक्कर, आज 4 पदों के लिए वोटिंग

यमुनानगर3 घंटे पहले
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कोरोना के चलते 7 माह तक लटके बार चुनाव की आज वोटिंग होगी। सुबह 9 से शाम साढ़े 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी और शाम को ही जीत का ऐलान होगा। कोराेना के चलते देरी से हो रहे चुनाव में वोटिंग के समय कोरोना से बचाव के लिए हर नियम का पालन कराने के इंतजाम किए जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी एडवोकेट कंवरभान मेहता का कहना है कि जगह-जगह सेनिटाइजर का प्रबंध किया गया है।

वहीं जो बिना मास्क के आएगा, उसे मास्क दिया जाएगा और फिर उसकी एंट्री होगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। उनका कहना है कि उपप्रधान पद पर पहले ही निर्विरोध मोहित छिब्बर को चुना जा चुका है। शुक्रवार को प्रधान, महासचिव, संयुक्त सचिव और कैशियर के लिए वोटिंग होगी। एकमात्र महिला उम्मीदवार कैशियर के लिए मैदान में है।

इस बार जातीय समीकरण पर नहीं खेला जाएगा दांव

बार एसोसिएशन में प्रधान पद अहम होता है। इसी के लिए पूरा चुनावी रण होता है। बार चुनाव में जीत के लिए जातीय समीकरण भी बैठाने पड़ते हैं लेकिन इस बार जातीय समीकरण पर दांव नहीं खेला जा सकता क्योंकि प्रधान पद के लिए मैदान में दो उम्मीदवार हैं और दोनों ही एक ही बिरादरी से हैं। भानू प्रताप सिंह और ब्रिजेश कुमार सिंह पुंडीर प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भानू प्रताप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जबकि ब्रिजेश पहली बार चुनावी मैदान में हैं। महासचिव के लिए अक्षय त्यागी और जसबीर सिंह बालियान के बीच मुकाबला है। संयुक्त सचिव के लिए हरिओम शर्मा और साहिल कुमार जरोरा चुनाव लड़ रहे हैं। कैशियर के लिए राज रानी और सन्नी वर्मा के बीच मुकाबला है।

अप्रैल में होने थे चुनाव, तब कोरोना के चलते टालने पड़े थे

बार एसोसिएशन के चुनाव हर साल अप्रैल में होते हैं। इस बार भी अप्रैल में होने थे। 17 अप्रेल को वोटिंग होनी थी। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी लेकिन इसी बीच कोरोना शुरू हो गया। इससे चुनाव भी टालने पड़े। इसके बाद अक्टूबर में ऑनलाइन सिस्टम से चुनाव का फैसला हुआ लेकिन वकीलों ने विरोध कर दिया। इसके बाद बार काउंसिल ने फिजिकल सिस्टम से चुनाव कराने का फैसला किया था। यमुनानगर में कुल वोट 1416 हैं। इसमें 192 महिला एडवोकेट हैं।

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