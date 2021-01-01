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आपसी विवाद:भाई का आरोप-दूसरे भाई ने किया हमला, केस

यमुनानगर2 घंटे पहले
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साढौरा गांव सफीलपुर निवासी ज्ञानचंद ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनकी पांच मरले जमीन है। उसमें तीन भाई बराबर के हिस्सेदार हैं। उसका अपने भाई राजा राम के साथ इसे लेकर पहले भी झगड़ा हो चुका है। 26 जनवरी को राजाराम, रेशम सिंह, दिया और तीन चार अन्य लोगों ने उस पर और उसके बेटे पर हमला कर दिया। इसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने इस शिकायत पर धारा- 147, 148, 452, 323, 325, 506 में केस दर्ज कर लिया है।

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