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जठलाना:बहादुरपुर गांव में जली बाइक मालिक नहीं दे रहा शिकायत

जठलानाएक घंटा पहले
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बहादुरपुर गांव में सरकारी स्कूल के पास शनिवार की सुबह एक बाइक जली अवस्था में मिली है। गांव के सरपंच ने मामले की सूचना जठलाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस की ओर से घटनास्थल पर पहुंचे जांच अधिकारी सलिंद्र कुमार का कहना है कि बाइक गांव के ही एक व्यक्ति की है, लेकिन वह किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पुलिस को नहीं देना चाहता।

छानबीन के लिए जब वह गांव में गए तो गांव का सरपंच व अन्य ग्रामीण भी वहीं मौके पर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति की बाइक जली है, उनका आपस में कोई झगड़ा चल रहा है। इस मामले में फिलहाल पुलिस की ओर से रपट दर्ज की गई है। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत पुलिस को दी जाती है तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कैंसर का सबसे प्रमुख कारण सिगरेट, तंबाकू का सेवन : डॉ. नितिन

स्वास्थ्य विभाग के मुकंद लाल सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस मनाया गया। रोगियों को दवाइयां व विभिन्न टेस्टों की सुविधाएं जैसे कीमोथैरेपी, एक्स-रे, कैंसर से संबंधित अतिरिक्त जांच जैसे पैपस्मीयर एवं सुई की जांच निशुल्क दी गई। जनरल फिजिशियन डाॅ. नितिन ने बताया कि कैंसर का सबसे प्रमुख कारण सिगरेट, तंबाकू का सेवन है।

धूम्रपान, तंबाकू व अल्कोहल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें फल, सब्जियां और अधिक रेशे वाले आहार का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मे इजाफा हो। दंत चिकित्सक डाॅ. नीरज सिंधू द्वारा अस्पताल में आए मरीजों के मुंह की कैंसर की जांच की। अगर किसी को लगता है कि उसके मुंह में किसी प्रकार का छाला, फिंसी या सफेद रंग के धब्बे हो या मुंह खोलने में दर्द हो या भोजन मे नमक मिर्च अधिक लगता हो तो डाॅक्टर से जांच अवश्य करवाएं, ताकि समय रहते इस रोग से बचा जा सके।

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