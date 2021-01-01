पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विवाद:दंपती के साथ मारपीट के आराेप में केस दर्ज

यमुनानगर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एक महिला ने कुछ लोगों पर उसके और उसके पति के साथ मारपीट करने तथा जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप लगाया है। जीरकपुर निवासी महिला ने बिलासपुर पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि वह अपने पति वीरेंद्र शर्मा के साथ गांव ब्राह्मण खेड़ा में रहती है। इस दौरान गांव ब्राह्मण खेड़ा निवासी विनोद, प्रमोद, सुमन, वीना, चारू व टिशू ने मिलकर उससे व उसके पति के साथ मारपीट की और उन्हें जाति सूचक शब्द कहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser