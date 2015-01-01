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यमुनानगर:बूड़िया रियासत के राजा के परिवार की ट्रस्ट की जमीन पर कटी अवैध कॉलोनी, ट्रस्टी और प्रॉपर्टी डीलर पर केस

यमुनानगर4 घंटे पहले
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  • मामले को लेकर डीटीपी ने 7 फरवरी को एसपी को भेजी थी शिकायत

बूड़िया रियासत के राजा रहे रतन अनमोल सिंह के परिवार की ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कॉलोनी काट दी गई। इस जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने के मामले में डीटीपी की ओर से केस दर्ज कराया गया है। समाधा ट्रस्ट की ट्रस्टी किरण सिंह और प्रॉपर्टी डीलर राकेश जैन के खिलाफ बूड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया है। समाधा ट्रस्ट राजा रतन अनमोल सिंह के परिवार की बताई जाती है। ट्रस्ट में किरण सिंह राजा की बेटी ट्रस्टी है।

बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की तरफ से करीब 2 एकड़ जमीन राकेश जैन को बेची गई थी। उन्होंने इस पर प्लॉट काटे हैं। उन्होंने 2000 से ढाई हजार रुपए प्रति गज के हिसाब से कुछ प्लाॅट यहां पर बेचे भी हैं। रिकॉर्ड में जमीन ट्रस्ट के नाम थी। इसलिए डीटीपी की ओर से दी शिकायत में ट्रस्टी का भी नाम दिया गया। डीटीपी अमित मधोलिया ने 7 फरवरी को एसपी यमुनानगर को शिकायत भेजी थी कि गांव बूड़िया में सरकार से परमिशन लिए बिना कॉलोनी काटी जा रही है।

कॉलोनी काटने वालों को विभाग की तरफ से अगस्त 2019 में कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन इसके बाद भी कॉलोनी काटने वालों ने काम जारी रखा। बताया जाता है कि इसके बाद डीटीपी टीम ने वहां पर हो रहे निर्माण को गिराया भी था। वहीं तब शिकायत पुलिस को भी दी थी। उसी शिकायत पर अब केस दर्ज किया है। बूड़िया थाना प्रभारी लज्जाराम ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने किरण सिंह और राकेश जैन पर केस दर्ज किया है।

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