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शर्मनाक:युवक पर दुराचार और उसकी भाभी पर धमकी देने का केस

यमुनानगर2 घंटे पहले
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एक युवती ने युवक पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। वहीं शादी करने से मना कर दिया। इस पर युवती ने शिकायत दी थी जिस पर दोनों का महिला थाना में समझौता हो गया था और दोनों के परिवाराें ने शादी के लिए हामी भर दी थी लेकिन युवक पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए।

इस पर पीड़ित ने दोबारा शिकायत एसपी को दी। पुलिस ने कोटड़ा निवासी विकास पर शादी का झांसा देकर रेप करने और उसकी भाभी पर धमकी देने का केस दर्ज किया है। एक युवती ने शिकायत दी है कि डेढ़ साल पहले गांव कोटड़ा निवासी विकास से उसकी एक शादी में मुलाकात हुई थी। वहां से दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फोन पर बात होने लगी। वहीं विकास ने उससे शादी करने की बात कही जिस पर वह भी राजी हो गई। विकास ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध भी बनाए।

काफी समय बाद भी जब उसने शादी नहीं की तो उसने उससे मिलने से मना कर दिया। इस पर उसने अपने परिवार में शादी की बात कही लेकिन उसके परिवार के लोगों ने शादी से मना कर दिया। इससे परेशान होकर उसने शिकायत पुलिस को दी थी। उसकी शिकायत पर महिला थाना में दोनों पक्षों को बुलाया गया।

वहां विकास के परिवार के लोग शादी के लिए राजी हो गए। 6 माह बाद शादी करनी थी। लिखित में वहां पर समझौता हुआ। आरोप है कि बाद में विकास और परिवार के लोग शादी से मुकर गए। आरोप है कि वहीं उसकी भाभी ने फोन कर धमकी दी। इस शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने धारा-376, 506 और 120बी में केस दर्ज किया है।

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