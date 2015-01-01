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राहत:सील की गई फार्मेल्डिहाइड की फैक्ट्रियां खोलने को मंजूरी, सीएम ने ईसी के लिए छह माह की मोहलत दी

यमुनानगर2 घंटे पहले
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प्रेसवार्ता करते हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा।

सील की गई फार्मेल्डिहाइड केमिकल की फैक्ट्रियां फिर चलेंगी। राज्य सरकार ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेने के लिए छह माह का समय व्यापारियों को दिया है। क्लीयरेंस लेने के लिए समय देने की मांग व्यापारी काफी समय से कर रहे थे। सरकार द्वारा राहत देने की फैसले की जानकारी हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग और यमुनानगर के विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने व्यापारियों को दी।

विधायक के ऑफिस में पत्रकारवार्ता की गई। चेयरमैन और विधायक ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर और पूरे प्रदेश के व्यापारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। यमुनानगर में प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के अंदर एक फार्मेल्डिहाइड केमिकल लगता है। उन्होंने बताया कि एनजीटी द्वारा फार्मेल्डिहाइड केमिकल इंडस्ट्री बंद की गई थी। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग ने बताया कि यमुनानगर के विधायक और शिक्षा मंत्री कंवरपाल के प्रयासों से मुख्यमंत्री ने इस इंडस्ट्री को छह माह की मोहलत दी है।

अब व्यापारी पहले की तरह फैक्ट्री चला पाएंगे। विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने बताया कि एनवायरमेंट क्लीयरेंस एनजीटी ने यह विषय रखा था कि यह विधिवत इकाइयां स्थापित की। लेकिन उनके पास एनवायरमेंट क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट नहीं था और बाकी सभी फॉर्मेलिटीज पूरी थी। एनजीटी के आदेश पर इन यूनिट को बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि फार्मेल्डिहाइड केमिकल के यूनिट बंद होने से प्लाईवुड इंडस्ट्री का कार्य नहीं चल पाता और प्लाईवुड इंडस्ट्री बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

किसानों का पोपलर और सफेदा बिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम ने उद्योगों को राहत देते हुए फार्मेल्डिहाइड बनाने वाली यूनिट को छह माह की चलाने की राहत दी है। सभी यूनिट छह महीने के भीतर सभी कागजात पूरे करेंगे और इस दौरान व्यापार के तहत अपना कार्य जारी रखेंगे। मौके पर हरियाणा प्लाइवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रधान जेके बिहानी, फार्मेल्डिहाइड कैमिकल फैक्टरी संचालक, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी सुमित गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे।

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