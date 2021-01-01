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क्राइम:कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर पर माल चाेरी का आरोप, केस

यमुनानगर2 घंटे पहले
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  • कंपनी के क्लाइंट को बेचता था चोरी का माल

एक पेंट बाल कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर पर कंपनी से माल चोरी कर कंपनी के क्लाइंटों को बेचने का आरोप लगा है। आरोप है कि वह चोरी कर माल बेचकर पैसा अपने अकाउंट में डलवाता था। जब मालिक को इसका पता चला तो उसने धमकी दी। इसके बाद मालिक ने शिकायत पुलिस को दी है। मॉडल टाउन निवासी ललित पाल ने शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी इंडस्ट्री एरिया में अमेजिंग पेंटेबल के नाम से फैक्ट्री है।

जिसमें पेंट बाल बनाते हैं। फैक्ट्री में अक्टूबर 2012 में राजेश कुमार बतौर प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। काफी समय से काम करने से उनका राजेश पर विश्वास हो गया था। उन्हें पता चला कि डेढ़ माह से राजेश उनके यहां से पेंट बाल की पेटियां चोरी कर उनके क्लाइंटों को ही बेच रहा है।

वहीं, उसने एक मशीन बेचने में भी लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं, काफी समय से माल चोरी कर बेचने की बात भी उन्हें पता चली। वह अपने अकाउंट में पैसे डलवाता था। जब उन्होंने इस बारे में राजेश से बात की तो उसने उन्हें धमकी दी। इस शिकायत पर पुलिस ने धारा-381 और 506 में केस दर्ज किया है।

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