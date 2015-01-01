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स्वास्थ्य:डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आए निगम अफसर, वार्ड-22 की कॉलोनियों में कराई फोगिंग

यमुनानगरएक घंटा पहले
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यमुनानगर|वार्ड-22 में फोगिंग करती नगर निगम की टीम।
  • अगले दिनों में वार्ड वाइज फोगिंग का शेड्यूल, ज्यादा केस वाले एरिया में अलग से टीम भेजेंगे

डेंगू के केस बढ़ने पर पार्षदों समेत लोगों की मांग के बावजूद नगर निगम ने फोगिंग नहीं कराई थी, लेकिन अब सरकारी डॉक्टर समेत खुद नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर को डेंगू की पुष्टि के बाद निगम अफसर हरकत में दिखे। गुरुवार को वार्ड-22 की कई कॉलोनियों में फोगिंग कराई गई। सीएसआई अनिल नैन की माने तो अगले दिनों में वार्ड वाइज फोगिंग का शेड्यूल तैयार है।

वहीं ज्यादा केस वाले एरिया का पता लगने पर अलग से टीम भेज फोगिंग होगी। बतादें कि सरकारी रिकॉर्ड में डेंगू के 25 केस आ चुके हैं। इससे अलग कई केस निजी अस्पतालों क्लीनिक में आ रहे हैं। जठलाना में युवक की मौत में भी डेंगू वजह बताई गईं, किंतु स्वास्थ्य विभाग डेंगू से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि युवक का डेंगू का टेस्ट चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में हुआ और वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हुई।

स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल की रिपोर्ट को नहीं मानता। डेंगू के मामले बढ़ने पर शहर में फोगिंग ना होने का मामला भास्कर ने पांच नवंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसमें पार्षद प्रतिनिधि समेत लोगों के आरोप थे कि एरिया में डेंगू के केस बढ़ने की बार-बार शिकायत पर भी फोगिंग नहीं हो रही।

खबर छपने के बाद गुरुवार को नगर निगम अफसर हरकत में आए और वार्ड वाइज शेड्यूल मुताबिक वार्ड-22 की कॉलोनियों में फोगिंग शुरू कराई। टीम ने वार्ड-22 के विकासनगर मेन रोड, मायापुरी, बैंक कॉलोनी, सुंदर विहार में फोगिंग कराई। सीएसआई अनिल नैन ने बताया कि वार्ड वाइज फोगिंग होगी और जहां ज्यादा केस का पता चलेगा वहां टीम भेजकर फोगिंग कराएंगे।

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