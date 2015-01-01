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पटाखों पर पाबंदी:पटाखा कारोबारी पहुंची डीसी और एसपी के पास, पटाखे बेचने की नहीं मिली इजाजत

यमुनानगर2 घंटे पहले
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एनजीटी के आदेश के बाद यमुनानगर में पटाखे बेचने और बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। फुटकर पटाखा विक्रेता डीसी और एसपी के पास पहुंचे। यहां पर व्यापारी नेता महेंद्र मित्तल के नेतृत्व में पहुंचे थे। उन्होंने डीसी और एसपी के सामने मांग रखी कि उन्हें पटाखे बेचने की परमिशन दी जाए, लेकिन दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि एनजीटी के आदेश हैं। इसलिए पटाखे बेचने की परमिशन नहीं दी जा सकती।

वहीं इस दौरान महेंद्र मित्तल ने आरोप लगाया कि बड़े पटाखा कारोबारी मिलीभगत कर खुलेआम पटाखे बेच रहे हैं। इस और अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। इस दौरान वहां पर व्यापारियों ने नारेबाजी भी की।

बता दें कि यमुनानगर जिले में 44 लोगों को ड्रा के माध्यम से पटाखे बेचने के स्टाल लगाने की परमिशन दी गई थी। लेकिन बाद में एनजीटी के पटाखे बेचने और बजाने पर पूरी तरह से रोक के आदेश आने के बाद प्रशासन ने किसी को भी पटाखे बेचने की इजाजत नहीं दी। जिले में करीब छह करोड़ का पटाखा कारोबार इस आदेश से ठप हुआ है।

रादौर ब्लॉक के गांवों को लाल डोरे से मुक्त करने के लिए अभियान शुरू

ब्लॉक के गांवों को लाल डोरे से मुक्त करवाने को लेकर सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से अभियान छेड़ दिया गया है। अब तक 15 से अधिक गांवों में चंडीगढ़ से आई सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत गांव पलाका, जुब्बल, माधुबांस, घेसपुर, रादौरी, चमरोड़ी आदि गांवों में लाल डोरे से गांव को मुक्त करने का अभियान खत्म हो चुका है।

सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर सर्वेयर गुरदीप सिंह भल्ला ने बताया कि सरकार की इस योजना से जिला के सभी गांव लाल डोरा मुक्त होंगे। टीम की ओर से ड्रोन की मदद से गांव का सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद गांव को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। लाल डोरा मुक्त होने से ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक मिलेगा। माैके पर ग्राम सचिव विरेंद्र कश्यप, संजीव चड्डा, विरेंद्र कांबोज, नीरज दीक्षित, सुनील आहुजा, राकेश शर्मा, आनंद गौड आदि मौजूद रहे।

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