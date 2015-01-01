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निर्देश:लंबित फाइलें समय से निपटाएं कर्मी : मेयर

यमुनानगरएक घंटा पहले
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यमुनानगर। टैक्स ब्रांच में फाइलों की जांच करते मेयर मदन चौहान।

नगर निगम मेयर मदन चौहान ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी ब्रांचों का दौरा किया। कर्मचारियों को शहरवासियों के काम समय पर निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही टैक्स ब्रांच की प्रॉपर्टी, हाउस टैक्स व अन्य कार्यों की लंबित फाइलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मेयर ने आते ही बेंचों पर रखी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी व विभिन्न तरह की फाइलों की जांच की।

इस दौरान उन्होंने टैक्स ब्रांच के क्लर्क हरीश कुमार से उनके बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कुछ फाइलें काफी समय से लंबित मिली। मेयर चौहान ने ब्रांच के सभी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ब्रांच में आने वाली हर फाइल की गहनता से जांच कर उसपर सही रिपोर्ट दें और समय पर फाइलों को अगले अधिकारी तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को परेशान न किया जाए। जिन दस्तावेजों की फाइलों में कमी होती है। उन्हें तुरंत मंगवाकर उनका काम निपटाएं। किसी भी कार्य के लिए शहरवासियों को परेशान न होना पड़े।

उनके काम को प्राथमिकता से किया जाए। इसके बाद मेयर चौहान ने इंजीनियरिंग ब्रांच, हेल्थ एवं सेनेटरी ब्रांच, स्थापना शाखा, लैब व अन्य ब्रांचों का निरीक्षण किया। कई कर्मचारी निर्धारित समय पांच बजे से पहले ही छुट्टी करके जा चुके थे। मेयर चौहान ने इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार व कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार को निर्धारित समय से पहले छुट्टी करने वालों की गैर हाजिरी लगाने के निर्देश दिए।

मेयर मदन चौहान ने कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर का विकास और शहरवासियों की परेशानी का निपटान हमारी प्राथमिकता है। कार्यालय आने वाले शहरवासी को जो भी काम हो, उसे प्राथमिकता से निपटाया जाए। इसके अलावा शहर में होने वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए।

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