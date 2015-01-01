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कोविड-19:कोरोना से 32 साल के युवक की मौत, 15 नए केस आए

यमुनानगर2 घंटे पहले
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डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि जिला के कोविड-19 का रिकवरी रेट 95.15 प्रतिशत हो गया है। अब तक 5491 कोरोना पेशेंट आ चुके हैं। इसमें से 5225 ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को 9 पेशेंट ठीक हुए और 15 नए पेशेंट आए। वहीं एक पेशेंट की मौत भी हुई। 32 साल का मृतक गांव खारवन का रहने वाला था। उसका इलाज शहर के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 111 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। सिविल सर्जन डाॅ. विजय दहिया ने बताया कि 20 नवंबर शाम 4 बजे तक यमुनानगर की कोविड-19 टेस्टिंग टीम द्वारा 804 सैंपल लिए गए हैं। स्टूडेंट्स के सैंपल लिए| शुक्रवार को टीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूड़िया में पहुंची। यहां स्टूडेंट्स के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे।

प्राइवेट स्कूल का टीचर पॉजिटिव मिला, बच्चों के परिजनों में हड़कंप

प्रोफेसर कॉलोनी के एक प्राइवेट स्कूल का एक टीचर संक्रमित मिला है। इससे बच्चों के परिजनों में हड़कंप मचा है क्योंकि टीचर सैंपल देने के बाद स्कूल में आया था। इस दौरान वह बच्चों और अन्य स्टाफ के संपर्क में भी आया।

पुलिस ने छठ पूजा करने गए लोगों पर दिखाई सख्ती

शुक्रवार को छठ पर्व पर पूजा करने गए कुछ लोगों के मास्क न पहनने पर पुलिस ने चालान किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस अब दोबारा मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करेगी। शनिवार से इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा।

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